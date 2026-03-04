Ford Pro leader in Europa per l’undicesimo anno consecutivo: record di quota di mercato e volumi anche in Italia

Per l’undicesimo anno consecutivo, Ford Pro si conferma leader del mercato europeo dei veicoli commerciali, rafforzando una posizione dominante che trova ulteriore conferma nei numeri record registrati anche in Italia. Un risultato che non riguarda soltanto i volumi di vendita, ma anche la quota di mercato, segno di una strategia solida e di una fiducia consolidata da parte delle aziende che scelgono ogni giorno i veicoli dell’Ovale Blu per la propria attività.

Nel 2025 Ford Pro ha superato il 17% di quota di mercato in Europa, attestandosi al 16,3% in Italia, un dato che certifica la centralità del brand nel panorama dei veicoli commerciali leggeri. Un traguardo che si inserisce in un percorso di crescita costante e che dimostra come il marchio abbia saputo evolversi, trasformandosi da semplice costruttore di veicoli a vero e proprio partner strategico per le imprese.

Alla base di questo successo c’è una gamma di modelli iconici e altamente specializzati. Veicoli come il Ford Transit, il Ford Transit Custom e il Ford Ranger hanno giocato un ruolo determinante nel consolidare la leadership del marchio. In particolare, Transit Custom e Ranger mantengono in Italia la vetta dei rispettivi segmenti dal 2016, a conferma di una reputazione costruita su affidabilità, robustezza e valore nel tempo. Il Transit, che nel 2025 celebra i suoi 60 anni al fianco dei professionisti, ha fatto registrare un record di volumi con oltre 11.100 unità immatricolate nel nostro Paese, accompagnato da una quota di segmento ai massimi livelli.

La forza di Ford Pro non si esaurisce però nel prodotto. Il vero elemento distintivo è rappresentato da un ecosistema integrato di software e servizi pensato per massimizzare la produttività delle flotte aziendali. Attraverso i centri FordLiive attivi in Europa, il brand ha potuto analizzare i dati provenienti dai veicoli dotati di modem integrato – tecnologia introdotta a partire dal 2019 – consentendo alle imprese di risparmiare oltre 994.000 giorni di fermo tecnico. Un risultato ottenuto grazie alla manutenzione predittiva e alla gestione proattiva dei ricambi, strumenti che permettono di ridurre i tempi di inattività e ottimizzare i costi operativi.

Secondo Marco Buraglio, Amministratore Delegato di Ford Italia, questi numeri dimostrano come Ford Pro non sia più soltanto un produttore di veicoli commerciali, ma un partner strategico capace di integrare mezzi, dati e servizi in un’unica piattaforma orientata alla performance. L’obiettivo dichiarato per il 2026 è continuare a investire in tecnologie e soluzioni connesse, anticipando le esigenze di un mercato in costante evoluzione e sempre più orientato all’efficienza.

In un contesto competitivo in cui le aziende richiedono non solo veicoli affidabili ma anche strumenti digitali avanzati per la gestione delle flotte, Ford Pro consolida così la propria leadership europea nei veicoli commerciali, puntando su innovazione, connettività e servizi a valore aggiunto. Una strategia integrata che, anno dopo anno, continua a tradursi in risultati concreti e in una presenza sempre più forte nei principali mercati del continente.