Philips Evnia rivoluziona il gaming su console con monitor QD-OLED e Dual Mode

Philips Evnia lancia una nuova gamma di monitor da gaming progettata per portare l'esperienza su console a un livello superiore. Tra i punti di forza, la qualità delle immagini grazie ai pannelli QD-OLED, la flessibilità della modalità Dual Mode e la tecnologia Ambiglow AI-enhanced, che trasforma l'atmosfera di gioco oltre i confini dello schermo.



Per chi ricerca immagini definite in 4K, il modello Philips Evnia 32M2N8900P unisce un pannello QD-OLED da 31,5 pollici con risoluzione 4K UHD e una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz. Questo monitor è dotato di connessione HDMI 2.1, DisplayHDR True Black 500 e un tempo di risposta GtG di appena 0,03 ms, perfetto per chi pretende prestazioni elevate.



Per chi preferisce un formato compatto ma con prestazioni di rilievo, Philips Evnia 27M2N6501L offre la stessa tecnologia QD-OLED su uno schermo QHD da 26,5 pollici. Con console compatibili sostiene risoluzione QHD fino a 120 Hz, mentre con PC arriva a 240 Hz, offrendo colori e contrasti brillanti in ogni contesto.



La vera innovazione è rappresentata dalla modalità Dual Mode, pensata per chi desidera massima adattabilità tra diverse piattaforme di gioco. Evnia 27M2N5901A e 27M2N3800A propongono risoluzione 4K UHD fino a 160 Hz, ma permettono anche di impostare il display in Full HD con una frequenza di aggiornamento massima di 320 Hz per il gaming su PC. Inoltre, la porta USB-C con Power Delivery fino a 65 W e lo switch KVM consentono di gestire facilmente più dispositivi dalla stessa postazione.



I giocatori configurano le proprie postazioni in modi diversi. Alcuni danno priorità alla qualità delle immagini, altri preferiscono uno schermo più compatto, mentre molti alternano console e PC. Philips Evnia offre ai giocatori più libertà di scegliere l'esperienza più adatta al loro modo di giocare.



Un elemento distintivo di questi nuovi monitor è l'AI-enhanced Ambiglow, presente sui modelli 32M2N8900P, 27M2N6501L e 27M2N5901A. Questa funzione, grazie all'intelligenza artificiale, analizza i contenuti visualizzati e proietta una luce coordinata dietro il monitor, adattando in tempo reale colore e luminosità. L'illuminazione si fonde così con l'ambiente, ampliando la percezione di immersione e coinvolgimento durante il gioco.



Philips Evnia dà così vita a una gamma versatile, che spazia dai monitor QD-OLED premium 4K ai compatti QHD, proponendo soluzioni dedicate a ogni tipo di videogiocatore e ponendo attenzione a qualità visiva, versatilità d'uso e coinvolgimento sensoriale. Un'offerta pensata per chi vive il gaming su console in modo sempre più evoluto.