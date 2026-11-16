Francesco De Gregori porta Nevergreen a Milano e annuncia tour nei teatri italiani

Francesco De Gregori torna protagonista delle scene musicali dal vivo con Nevergreen (Perfette Sconosciute), un viaggio intimo nel suo repertorio meno noto che ha già conquistato il pubblico romano e ora si prepara a emozionare Milano.

Dopo il grande successo delle 15 date sold out al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 25 novembre al 22 dicembre la residenza si trasferisce al Teatro Out Off di Milano. Un ritorno carico di aspettative dopo la memorabile esperienza del 2024 nello stesso teatro. Ogni serata sarà aperta a soli 200 spettatori, offrendo un'atmosfera unica e raccolta in cui scoprire le gemme nascoste del celebre cantautore.

Le scalette cambiano ogni sera, regalando momenti sempre diversi e irripetibili. A Roma il pubblico ha potuto ascoltare brani rari come Bene, Rollo & His Jets, Numeri da scaricare, Disastro aereo sul canale di Sicilia e una versione speciale di Blowin' in the Wind di Bob Dylan, che ha chiuso ogni concerto. L'intimità del teatro a misura d'uomo crea un'atmosfera ogni sera irripetibile. La scaletta è sempre diversa a ogni concerto e permette così di scoprire (o riscoprire) alcuni capolavori nascosti del repertorio di De Gregori.

Accanto a De Gregori saliranno sul palco musicisti di lunga data: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni). Le coriste saranno Francesca La Colla e Cristina Greco.

Nevergreen (Perfette Sconosciute) prevede venti appuntamenti milanesi distribuiti dal 25 novembre al 22 dicembre. Nel 2027 il progetto prenderà forma anche come tour teatrale nazionale: da marzo ad aprile De Gregori sarà in scena nelle più importanti città italiane con una nuova data aggiunta il 3 maggio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

L'iniziativa segue l'uscita del disco live Nevergreen (Perfette Sconosciute), pubblicato il 16 ottobre 2026 (Caravan, Friends & Partners, distribuzione Sony Music Italy). Il lavoro raccoglie le emozioni delle esibizioni milanesi del 2024, offrendo un ascolto profondo e ravvicinato delle canzoni meno conosciute di De Gregori.

Il progetto multimediale, nato proprio al Teatro Out Off, è approdato anche alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Francesco De Gregori. Nevergreen, diretto da Stefano Pistolini, e nei cinema italiani.

L'album, disponibile in digitale, doppio CD e doppio vinile, propone 17 tracce tra cui Sento il fischio del vapore, A Pa', Numeri da scaricare, San Lorenzo, Compagni di viaggio, La ragazza e la miniera, Ragazza del '95, Stelutis Alpinis e una versione di Everybody's Talkin'.

Nevergreen (Perfette Sconosciute) rappresenta una nuova avventura artistica che riavvicina De Gregori ai suoi fan più affezionati, offrendo la rara occasione di ascoltare dal vivo brani che hanno segnato la sua storia musicale, ma che sono spesso rimasti nell'ombra dei grandi successi.