Posniak lancia il nuovo singolo Un Totale Disastro e una cover virale

Posniak presenta Un Totale Disastro, nuovo singolo dal 20 novembre, e la cover virale di My Body Isn't Ready. Pop alternativo e ironia generazionale.

Disponibile dal 20 novembre su tutte le piattaforme digitali, Un Totale Disastro è il nuovo singolo di Posniak, giovane cantautore bresciano classe 2002 già noto al pubblico di Amici 26 e Area Sanremo. Il brano, distribuito da ADA/WEA/Warner Music Italy, esplora con ironia e delicatezza le contraddizioni di una generazione alla ricerca di sé, raccontando il senso di smarrimento che spesso accompagna chi fatica a trovare il proprio posto nel mondo.

Lo stesso giorno, Posniak pubblicherà anche la sua personale versione di My Body Isn't Ready di sombr, cover presentata durante il talent di Canale 5 e divenuta virale sui social, grazie all'entusiasmo del pubblico e alle numerose richieste di pubblicazione.

Nel testo di Un Totale Disastro, Posniak si mette a nudo senza maschere, tra confessioni personali, immagini di quotidianità e quel tipico senso di autoironia amara che caratterizza il suo stile. Tra mattine svogliate, abitudini irrinunciabili e notti solitarie, l'artista analizza la distanza tra il desiderio di ripartire e la paura di aver perso la rotta. Il risultato è una fotografia sincera e condivisibile delle incertezze comuni a molti giovani adulti di oggi.

Musicalmente, il brano unisce pop alternativo e influenze rock, caratterizzandosi per un linguaggio diretto, attuale e un equilibrio tra vulnerabilità e leggerezza.

Posniak racconta la genesi del brano con parole sincere: Ero nella cameretta di Chaze, il produttore del brano, e gli stavo raccontando di un periodo in cui andavo in studio senza sentire più quel fuoco dentro. È proprio da quella conversazione che è nata la canzone. Ho sentito che questo fosse il momento giusto per pubblicarla, perché oggi, in qualche modo, mi sento esattamente così: un totale disastro.

Il percorso artistico di Posniak è segnato da forti influenze personali e tanta esperienza nonostante la giovane età. Nato a Brescia da madre italiana e padre sudafricano, ha raggiunto le finali di Area Sanremo nel 2023 e 2024, collaborando anche con l'Orchestra Sinfonica della Città dei Fiori. Tra i suoi singoli precedenti figurano Il silenzio fa più rumore, Calamite, Ladri di noie, Sogno Erotico, Deleterio, Punture e Questo Dolore, che svelano una scrittura autentica e diretta.

Partecipando ad Amici 26, Posniak ha portato la sua musica a un pubblico sempre più ampio, confermando la volontà di raccontare senza filtri le proprie fragilità e incertezze. Un Totale Disastro, insieme alla cover di My Body Isn't Ready, segna una nuova tappa nella crescita artistica e personale del cantautore, che non si presenta come qualcuno che ha trovato tutte le risposte, ma anzi sceglie di accettare le parti meno perfette di sé e di una generazione in costante cambiamento.