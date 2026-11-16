22Simba annuncia il suo più grande live al Forum di Milano nel 2027

22Simba, uno dei nomi di punta della scena urban italiana, ha annunciato il suo evento live più importante: mercoledì 20 ottobre 2027 si esibirà all'Unipol Forum di Milano. Dopo aver collezionato sold out nei principali club italiani e tre serate di successo al Fabrique di Milano, il rapper classe 2002 è pronto a portare il suo spettacolo a un livello superiore.



Durante la prima delle tre serate milanesi, 22Simba ha sorpreso il pubblico annunciando dal palco il live "Per Miria 22Simba Live al Forum", definito come il traguardo più importante della sua carriera. L'evento sarà caratterizzato da uno spettacolo totalmente inedito: una configurazione del palco al centro dell'arena, a 360 gradi, per offrire un'esperienza immersiva e rafforzare il legame tra artista e pubblico.



I biglietti sono già disponibili in prevendita sui principali canali. L'evento rappresenterà una nuova tappa nell'evoluzione musicale del rapper di Saronno, che nel corso degli anni si è distinto per una narrazione fortemente autobiografica e un approccio autentico alla scrittura.



Il concerto sarà dedicato all'universo di "Miria", il progetto discografico pubblicato nel 2026 e rapidamente certificato Oro, con brani che hanno conquistato tutte le principali classifiche italiane. Il titolo e la narrazione dell'album sono ispirati alla nonna dell'artista, Miria, figura centrale nell'immaginario emotivo del disco che esplora temi come riscatto, radici e felicità.



L'iconografia dell'Albero della Vita, scelta come simbolo ricorrente del progetto, accompagna le tre copertine dei rispettivi capitoli dell'album: "Atto 1: Arricchiti", "Atto 2: Miria" e "Atto 3: Provinciali". Questi capitoli raccontano un viaggio tra ambizione e appartenenza, con una forte attenzione al valore delle origini e alla semplicità della provincia lombarda.



22Simba, all'anagrafe Andrea Meazza, nato a Saronno nel 2002, si è affermato negli ultimi anni nella scena urban nazionale grazie a una scrittura spontanea, narrativa e ricca di riferimenti personali. Dopo il debutto nel 2021 con "Ventidue" e "Per i Roiz", sono seguite importanti collaborazioni e il riconoscimento come uno dei tre talenti emergenti Amazon Music Breakthrough 2024.



I successi dell'artista continuano con album e singoli certificati oro, come "V per Ventidue", "La Cura" e la collaborazione con Marracash in "Fanculo". L'uscita di "Miria" segna un ulteriore salto di qualità sia dal punto di vista creativo che personale, portando live uno storytelling che unisce esperienze intime e racconto generazionale.



Dopo un tour nei club completamente sold out in tutta Italia nel 2026, il nuovo appuntamento al Forum di Milano del 2027 rappresenta il culmine di un percorso artistico che ha saputo evolversi, innovando la dimensione live. Un allestimento unico e una narrazione che mette al centro il senso di appartenenza, l'autenticità e il legame con la propria comunità.