Piedone - Uno sbirro a Napoli: arriva la seconda stagione su Sky Cinema

La seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli debutta il 23 novembre su Sky Cinema e NOW con Salvatore Esposito e un cast d'eccezione.

Il celebre personaggio di Piedone torna protagonista sullo schermo con la seconda stagione della serie Sky Original, che debutterà dal 23 novembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW. Una nuova avventura ambientata nelle strade di Napoli, interpretata da Salvatore Esposito insieme a Silvia D'Amico, Fabio Balsamo, Susy Del Giudice e Massimiliano Rossi.

La regia è affidata ad Alessio Maria Federici, mentre ideatore e creatore della serie è Peppe Fiore, che ha collaborato anche alla sceneggiatura accanto a Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. Alla produzione troviamo Sky Studios, Wildside (società del gruppo Fremantle) e Titanus Production (del gruppo Titanus).

La nuova stagione promette azione, profondità emotiva e una visione contemporanea delle sfide di Napoli, rielaborando con sensibilità e originalità il mito di Piedone e proseguendo nel racconto del carismatico ispettore alle prese con nuovi casi e momenti di umanità.

Il cast ha espresso grande entusiasmo per il ritorno sul set, sottolineando la volontà di "onorare una figura iconica dello spettacolo italiano, adattandola al presente senza tradirne lo spirito".

La serie offrirà ai telespettatori nuove clip in anteprima e scatti di scena firmati dal fotografo Marco Ghidelli, disponibili sia per la stampa che per il web e i social, regalando un primo assaggio del clima coinvolgente e autentico della produzione.

Ad arricchire la visione, la narrazione proporrà uno sguardo attento sia ai risvolti investigativi sia al contesto urbano, mettendo in luce sfumature inedite della città partenopea e della sua gente. Piedone torna così a essere punto di riferimento per gli amanti delle storie poliziesche all'italiana, portando con sé un messaggio attuale di giustizia, solidarietà e umanità.