I 24 Grana tornano con Gaza ce chiamma ancora, protesta e speranza in musica

La band napoletana 24 Grana torna con una nuova canzone che fonde sperimentazione sonora e profondità lirica, confermando la propria vocazione civile e politica. Gaza ce chiamma ancora, disponibile dal 20 novembre in digitale, si inserisce tra gli undici inediti dell'album Bidonville, segnando un ritorno discografico denso di significati a trent'anni dal debutto del gruppo.

Bidonville amplia la prospettiva della band dal particolare all'universale, toccando corde profonde attraverso il simbolo di Gaza. La città, evocata come emblema della violenza attuale e di una sofferenza collettiva, rappresenta nella visione dei 24 Grana la necessità di non dimenticare ciò che accade ai margini. Gaza nun ce sta cchiù Ma 'o popolo canta ancora recita con forza il gruppo, riaffermando il proprio impegno a trasformare la musica in un grido di memoria e responsabilità.

Il singolo è un brano di denuncia che, senza rinunciare alla speranza, invita l'ascoltatore ad ascoltare e rispondere alla richiesta d'aiuto di Gaza. La band spiega: Una chitarra struggente introduce uno scenario apocalittico. Gaza è distrutta ma il popolo gazawo c'è ancora e ha bisogno di essere soccorso e ascoltato, la guerra non è finita nonostante la tregua e bisogna rispondere alle richieste di aiuto.

Bidonville si compone di undici brani originali: Nino, Stadera, Bidonville, Nisciuno parla cchiu', Je songo comme so', Gaza, Dimme come fai, Buono a se fa piglia', Sotto San Gennaro, Overdose e L'ora 'e turna' a fatica'. Il nuovo disco arriva dopo il singolo Stadera e si propone di restituire, con uno stile crudo ed emozionale, la complessità e le contraddizioni della società contemporanea.

I 24 Grana, nati a Napoli negli anni Novanta, hanno da sempre unito influenze rock, dub, reggae, elettronica e tradizione partenopea. Il nome stesso richiama una moneta storica del Regno di Napoli, simbolo della loro identità artistica fuori dagli schemi commerciali. La loro poetica porta alla luce storie delle periferie, criticità sociali e fragilità umane, utilizzando sia il napoletano che l'italiano.

Album come Loop, Metaversus, K-Album, Underpop, Ghostwriters e La stessa barca hanno lasciato un segno nella scena indipendente. La band, composta da Francesco Di Bella, Armando Cotugno, Renato Minale e Giuseppe Fontanella, ha collaborato con artisti di rilievo come Daniele Sinigallia e Steve Albini e, dopo una pausa iniziata nel 2011, è tornata in studio e dal vivo con successo. Il loro percorso artistico è stato celebrato anche dalla colonna sonora del docufilm I Nisidiani, presentato a Venezia.

Oggi, a trent'anni dalla loro formazione, i 24 Grana rinnovano la loro urgenza espressiva, raccontando storie individuali che diventano universali e conferendo dignità poetica alle vicende delle periferie urbane. Gaza ce chiamma ancora è il manifesto del nuovo corso: resistenza, memoria e speranza affidate a una musica profonda e contemporanea.