Prime immagini rivelate per la docu-serie originale HBO Max su Seveso e il disastro della diossina

Sono state svelate le prime immagini di SEVESO Il disastro della diossina, la nuova docu-serie originale HBO Max che ripercorre la più grande catastrofe ambientale nella storia italiana. L'attesa produzione, composta da tre episodi, sarà disponibile in esclusiva dal 4 dicembre, con tutti gli episodi subito accessibili in streaming.



Il trailer, diffuso insieme alla key art, alterna filmati d'archivio a testimonianze attuali, mostrando come il disastro di Seveso - tra le più gravi tragedie chimico-ambientali causate dall'uomo al mondo - abbia segnato un trauma collettivo in Italia. L'incidente, avvenuto il 10 luglio 1976 nella fabbrica ICMESA di Meda, portò al rilascio nell'aria di chili di diossina, una sostanza all'epoca sconosciuta e altamente tossica. La serie indaga non solo l'impatto devastante sulla salute e sull'ambiente, ma anche i tentativi di insabbiamento da parte dei vertici aziendali e di alcuni politici che cercarono di minimizzare quanto accaduto.



Seveso, piccolo centro della Brianza industriale a pochi chilometri da Milano, divenne il simbolo dei rischi dell'industrializzazione incontrollata. La diossina, definita nella serie una sostanza killer silente e infida, cancerogena anche a distanza di anni, ha continuato a minacciare la comunità, infiltrandosi negli uomini, negli animali, nell'acqua e nella terra.



La serie mette in luce come il disastro abbia non solo causato danni irreversibili, ma abbia anche sensibilizzato l'opinione pubblica internazionale sull'importanza della tutela della salute e dell'ambiente.



La docu-serie, prodotta da Fandango in associazione con Feltrinelli e diretta da Chiara Battistini, nasce sulla scia del podcast di successo "Seveso - la Chernobyl d'Italia", offrendo un racconto crudo e dettagliato, scritto da un team di autori guidato dalla stessa regista insieme a Matteo Liuzzi, Niccolò Martin, Fabio Ragazzo e Mariaromana Casiraghi.



HBO Max conferma così il proprio impegno nella produzione di contenuti originali di alta qualità, che spaziano dalle serie fiction al true crime fino ai documentari più coinvolgenti, coprendo storie che hanno segnato la società e la memoria collettiva. SEVESO Il disastro della diossina si propone fin da subito come un appuntamento imperdibile per chi vuole approfondire la storia del nostro Paese e riflettere sulle conseguenze delle scelte industriali.