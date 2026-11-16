Il Terrazzo del Merluzzo torna al Lucca Comics & Games con nuove sfide e ospiti

Dopo il successo della scorsa edizione, Il Terrazzo del Merluzzo è tornato al Lucca Comics & Games e si conferma tra i format più seguiti e iconici della manifestazione dedicata alla cultura pop e al mondo geek. Il format YouTube ideato da Paolo Cellammare, prodotto da THE BEST BLEND e condotto da Maurizio Merluzzo vede ogni anno la sfida tra personalità e amici del web per aggiudicarsi il titolo di più nerd del Lucca Comics & Games.

In ogni puntata, gli ospiti si dividono in team e si cimentano in giochi, prove e gare all'insegna del divertimento, davanti a un pubblico affezionato che attende con entusiasmo i momenti più discussi dello show, come le iconiche Unpopular Opinions. In questa occasione, i partecipanti salgono sul terrazzo e, rivolgendosi direttamente alla folla, gridano le proprie opinioni controverse: dichiarazioni senza filtri e punti di vista pronti a far discutere.

Protagonisti della nuova puntata sono Sio, Fraffrog, Damiano Carrara e Niccolò Califano, che si aggiungono a un parterre di ospiti e amici che durante questa stagione comprende anche Jake La Furia, Gianluca Gazzoli, Salvatore Esposito, Sidney Sibilla, Elia Nuzzolo, Alice Filippi, Yotobi e molti altri volti noti della scena italiana.

Le puntate vengono rilasciate con cadenza settimanale per un totale di cinque episodi. La prima puntata ha registrato numeri da record su YouTube e, tra i momenti indimenticabili, un vero colpo di scena: il celebre terrazzo si è trasformato nella cornice per una romantica proposta di matrimonio.

Maurizio Merluzzo, classe 1986 e originario di Prato, è una delle voci più riconoscibili e amate nel panorama del doppiaggio italiano. Il suo percorso si è distinto fin dalle prime apparizioni sul web, con l'acclamato show Cotto & Frullato, e continua oggi con moltissimi progetti che spaziano tra doppiaggio, recitazione, comicità e sperimentazione tra format originali e spettacoli dal vivo. Nel 2024 ha portato in tour lo spettacolo ...e se facessi uno spettacolo?!? portando la sua carismatica versatilità sul palco. Il successo lo ha visto protagonista anche in televisione, con la partecipazione alle serie dei The Jackal e a Nord Sud Ovest Est.

Il Terrazzo del Merluzzo si conferma così come uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti del mondo nerd e della cultura pop italiana, punto di incontro tra personalità di spicco e pubblico appassionato.