Eva Bloo rompe gli schemi con INRI, il suo primo EP tra sacro e profano

Eva Bloo pubblica il primo EP INRI: un viaggio personale tra sacro e profano, elettronica, emancipazione e identità. Disponibile ovunque dal 20 novembre 2026.

Eva Bloo è pronta a compiere un passo importante nella sua carriera pubblicando INRI, il suo primo EP disponibile dal 20 novembre. Conosciuta per aver svelato il suo universo più intimo attraverso i singoli CORRI CAVALLA, artattack e DIO NOODO, l'artista milanese decide ora di mostrarsi senza filtri, proponendo un progetto personale che attraversa temi come l'identità, la ricerca di libertà e l'emancipazione.

INRI si distingue per una rilettura originale dell'immaginario religioso, con Eva Bloo che reinterpreta simboli e riferimenti della propria formazione. La spiritualità viene portata su un piano umano, accessibile e vicino, lontano da ogni imposizione stereotipata. Al centro del disco domina il contrasto tra sacro e profano, come già suggerito dal singolo DIO NOODO, che sposta la conversazione sulla fragilità, l'amore e il bisogno di accettazione, smascherando le logiche di peccato e giudizio frequentemente associate alla religione tradizionale.

Il progetto parla della mia vita fino ad ora. Quando si cresce la vita tende ad indurirti, ti obbliga a indossare delle maschere, questo disco è il mio modo per toglierle, di spogliarmi di fronte alla gente e di mostrare ciò che sono nella maniera più sincera possibile, senza paura di risultare ridicola, dichiara Eva Bloo, decisa a rivendicare la sua autenticità.

Sul piano sonoro, INRI è una sintesi dinamica di elettronica, breakbeat, hip hop e contaminazioni jungle, plasmata dopo un periodo di ricerca artistica a Londra. Le melodie malinconiche si mescolano a bassi distorti e a una scrittura grezza e diretta, in un perfetto equilibrio che conferma Eva Bloo come una delle promesse dell'elettronica italiana contemporanea. Il progetto assume così una forma volutamente contraddittoria e sfugge alle categorie di genere, riflettendo la trasformazione personale dell'artista.

La struttura dell'EP si basa sui contrasti: la prima parte incalza con energia e tensione emotiva, mentre la seconda si apre a sonorità delicate e atmosferiche. Nei testi si affrontano maschere sociali, omologazione, perdono, tradimento e il complesso distacco da dinamiche che soffocano la vera espressione del sé. Eva Bloo sceglie di mettere in luce le proprie imperfezioni, senza aderire a modelli precostituiti e accettando la contraddizione come segno di crescita.

La tracklist di INRI include: DIO NOODO, artattack, CORRI CAVALLA, geppetto, MEZZA GREZZA, adieu, PIETÀ, inri. Ogni brano contribuisce a raccontare la maturazione come un percorso continuo e fluido dove la libertà si conquista rinunciando a sovrastrutture e troppe aspettative.

Dopo aver debuttato nel 2024 con il singolo fiore, Eva Bloo si è contraddistinta nel panorama italiano grazie a collaborazioni importanti e a un progressivo affinamento del proprio stile, unendo componenti electro, breaks e una scrittura personale ed essenziale. La sua presenza ai principali festival italiani e l'invito ad aprire il Jova Summer Tour a Palermo sono la conferma di una crescita inarrestabile.

Con INRI, Eva Bloo firma un manifesto autentico e viscerale sulla libertà di essere sé stessi, sfidando i pregiudizi e spostando il baricentro dell'elettronica italiana verso nuove, personali prospettive.