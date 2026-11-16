The Clash, esce la leggendaria raccolta inedita The World According to The Clash

The World According to The Clash è finalmente disponibile per il grande pubblico. La compilation, ideata originariamente nel 1982 e destinata solo alle stazioni radiofoniche americane durante un tour promozionale, non era mai stata pubblicata prima: oggi esce in edizione limitata in vinile colorato arancione e rosso, in CD e digitale.



Il vinile arancione viene accompagnato da un poster esclusivo disponibile solo sullo store ufficiale, mentre il vinile rosso sarà reperibile presso Feltrinelli e IBS. Tutti i formati presentano audio completamente rimasterizzato e una nuova veste grafica creata dagli stessi Clash.



La raccolta propone undici tra i brani più rappresentativi dei Clash - la band composta da Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon - e copre l'ampio spettro della loro carriera. In soli cinque anni di attività intensa, i Clash hanno dato alla luce cinque album fondamentali della storia del rock britannico.



Tra i pezzi inclusi spiccano classici assoluti come Should I Stay or Should I Go (che ha superato i 2,21 miliardi di stream), Rock the Casbah, London Calling, Lost in the Supermarket e molti altri, dando prova della straordinaria influenza e impatto culturale del gruppo.



La tracklist si articola in due lati: Side A racchiude Rock the Casbah, Clampdown, Train in Vain (Stand by Me), Brand New Cadillac e The Magnificent Seven; Side B propone I Fought the Law, The Guns of Brixton, Spanish Bombs, London Calling, Lost in the Supermarket e Should I Stay or Should I Go.



L'uscita di questa compilation offre ai nuovi ascoltatori l'occasione perfetta per conoscere le canzoni di una delle band più rivoluzionarie della storia musicale. Come sottolineato dalla rivista UNCUT: Per chi si avvicina per la prima volta al gruppo... è difficile immaginare un'introduzione più convincente. Per i fan storici, la pubblicazione rappresenta la possibilità di possedere una versione rimasterizzata e inedita di una rara testimonianza della storia dei Clash.



The World According to The Clash è molto più di una semplice raccolta: è un viaggio nella storia del rock firmato da una delle sue formazioni più leggendarie.