The Clash, esce la leggendaria raccolta inedita The World According to The Clash

The World According to The Clash è finalmente disponibile per il grande pubblico. La compilation, ideata originariamente nel 1982 e destinata solo alle stazioni radiofoniche americane durante un tour promozionale, non era mai stata pubblicata prima: oggi esce in edizione limitata in vinile colorato arancione e rosso, in CD e digitale.
Il vinile arancione viene accompagnato da un poster esclusivo disponibile solo sullo store ufficiale, mentre il vinile rosso sarà reperibile presso Feltrinelli e IBS. Tutti i formati presentano audio completamente rimasterizzato e una nuova veste grafica creata dagli stessi Clash.
La raccolta propone undici tra i brani più rappresentativi dei Clash - la band composta da Joe Strummer, Mick Jones, Paul Simonon e Topper Headon - e copre l'ampio spettro della loro carriera. In soli cinque anni di attività intensa, i Clash hanno dato alla luce cinque album fondamentali della storia del rock britannico.
Tra i pezzi inclusi spiccano classici assoluti come Should I Stay or Should I Go (che ha superato i 2,21 miliardi di stream), Rock the Casbah, London Calling, Lost in the Supermarket e molti altri, dando prova della straordinaria influenza e impatto culturale del gruppo.
La tracklist si articola in due lati: Side A racchiude Rock the Casbah, Clampdown, Train in Vain (Stand by Me), Brand New Cadillac e The Magnificent Seven; Side B propone I Fought the Law, The Guns of Brixton, Spanish Bombs, London Calling, Lost in the Supermarket e Should I Stay or Should I Go.
L'uscita di questa compilation offre ai nuovi ascoltatori l'occasione perfetta per conoscere le canzoni di una delle band più rivoluzionarie della storia musicale. Come sottolineato dalla rivista UNCUT: Per chi si avvicina per la prima volta al gruppo... è difficile immaginare un'introduzione più convincente. Per i fan storici, la pubblicazione rappresenta la possibilità di possedere una versione rimasterizzata e inedita di una rara testimonianza della storia dei Clash.
The World According to The Clash è molto più di una semplice raccolta: è un viaggio nella storia del rock firmato da una delle sue formazioni più leggendarie.
The Clash, esce la leggendaria raccolta inedita The World According to The Clash
The Clash pubblicano per la prima volta la storica compilation del 1982, rimasterizzata e disponibile in vinile, CD e digitale con brani iconici.
The World According to The Clash è finalmente disponibile per il grande pubblico. La compilation, ideata originariamente nel 1982 e destinata solo alle stazioni radiofoniche americane durante un tour promozionale, non era mai stata pubblicata prima: oggi esce in edizione limitata in vinile colorato arancione e rosso, in CD e digitale.
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