I Queen rilanciano il classico natalizio: esce la nuova Thank God It's Christmas… Again!

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova versione di uno dei brani natalizi più iconici dei Queen: Thank God It's Christmas… Again! La storica band britannica torna a sorprendere i fan con un rifacimento inedito del singolo pubblicato per la prima volta nel 1984, arricchendolo di nuovi elementi sonori e dettagli che riportano il classico a uno standard qualitativo targato Queen.

Roger Taylor e Brian May sono nuovamente entrati in studio di registrazione per dare nuova linfa alla canzone, aggiungendo parti di chitarra, una sezione di batteria autentica, ulteriori cori e qualche sorpresa dal sapore tipicamente natalizio. L'opportunità di rielaborare il brano con nuovi cori, una vera batteria e parti aggiuntive di chitarra ci ha permesso di portarlo finalmente ai nostri più alti standard qualitativi, quelli dei Queen! Buona fortuna a tutti coloro che salperanno a bordo di questa nave! ha dichiarato Roger Taylor.

Brian May ha aggiunto: È tutto scintillante e nuovo! La voce originale di Freddie, naturalmente, brilla più che mai: è una delle sue migliori interpretazioni. Ma noi ci abbiamo aggiunto un bel po' di magia e di splendore! Ed eccoci qui con Thank God It's Christmas… Again!

La canzone, originariamente pubblicata il 26 novembre 1984, è diventata col tempo una presenza fissa nelle playlist natalizie di tutto il mondo, con quasi mezzo miliardo di ascolti in streaming. Nata durante una breve pausa del tour di The Works, fu realizzata in tempi record dalla band: in meno di tre settimane dall'idea alla pubblicazione, senza neanche il tempo per girare un videoclip, scelta quasi impensabile per quell'epoca.

Nel corso degli anni, la mancanza di un video è stata colmata nel 2019 con un cortometraggio animato che ha contribuito a riportare il brano nelle classifiche europee, ravvivando la sua notorietà tra vecchie e nuove generazioni.

Questa nuova versione vede Roger Taylor e Brian May affiancati dai coproduttori Joshua J Macrae, Justin Shirley-Smith e Kris Fredriksson, impegnati nel rafforzare l'identità sonora della canzone con un approccio moderno e rispettoso dell'eredità originale. Le nuove sessioni hanno permesso ai due musicisti di aggiungere tutto ciò che, per mancanza di tempo, non era stato possibile includere nella versione degli anni Ottanta.

May ricorda: È davvero bello, in un certo senso, chiudere il cerchio. All'epoca fummo Roger e io a collaborare alla creazione di questa canzone, e le collaborazioni dirette tra noi erano rarissime: questa fu un'occasione speciale. Roger aveva già elaborato tutte le strofe e io riuscivo a sentire nella mia testa il ritornello. Registrammo tutto a casa, con una drum machine, in appena poche ore, poi Freddie registrò la sua parte in un'unica sessione a Monaco. La casa discografica riuscì a pubblicare il disco in tempi record, giusto in tempo per Natale. Ma fu tutto fatto di corsa.

Guardando al presente, lo stesso Brian May spiega la scelta di riproporre la traccia a distanza di oltre quarant'anni: Ed eccoci qui, tanti anni dopo, rimasti soltanto io e Rog. La nostra nuova casa discografica, Sony, ci fa sapere che adora il brano e ritiene che non abbia mai avuto una vera opportunità di ottenere la visibilità che merita a livello mondiale. Così, nelle ultime settimane, noi due siamo tornati in studio e abbiamo rielaborato la canzone, aggiungendo tutti quegli elementi di produzione che probabilmente avremmo inserito già all'epoca, se soltanto ne avessimo avuto il tempo! E ora è tutto nuovo e scintillante! La voce originale di Freddie, naturalmente, risplende ancora oggi più che mai: è una delle sue interpretazioni migliori. Ma noi ci abbiamo aggiunto un bel po' di brillantezza! Ed eccoci quindi con Thank God It's Christmas… Again! Buon Natale a tutti!

Thank God It's Christmas… Again! è così pronta ad inaugurare la stagione delle feste, consolidando il legame fra nostalgia e attualità che da sempre caratterizza i Queen e la loro produzione musicale.