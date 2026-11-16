Debutta su Sky Cinema "Il Filo del Ricatto" di Gus Van Sant con Al Pacino e Bill Skarsgård

Arriva il 17 novembre in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW "Il Filo del Ricatto - Dead Man's Wire", nuovo thriller diretto da Gus Van Sant e interpretato da Bill Skarsgård, Al Pacino, Dacre Montgomery, Colman Domingo e Cary Elwes.

Ispirato a una sorprendente vicenda realmente accaduta a Indianapolis nel 1977, il film racconta il drammatico sequestro che sconvolse l'opinione pubblica americana, gettando luce sulle tensioni sociali dell'epoca.

Al centro della storia c'è Tony Kiritsis, interpretato da uno straordinario Bill Skarsgård. Convinto di essere stato tradito dalla società finanziaria a cui aveva affidato il proprio destino, Kiritsis decide di farsi giustizia da solo. L'uomo entra armato negli uffici della Meridian Mortgage Company, intenzionato a confrontarsi con il presidente M.L. Hall, interpretato da Al Pacino. Tuttavia, al suo arrivo si trova davanti il figlio Richard Hall, a cui presta il volto Dacre Montgomery. Inizia così un sequestro di tre giorni che terrà un'intera città con il fiato sospeso.

Il film trae il proprio titolo dal particolare dispositivo ideato da Kiritsis durante il sequestro: un filo metallico stretto attorno al collo dell'ostaggio e collegato al grilletto di un fucile. Un congegno letale destinato a scattare al minimo movimento e a ribadire la drammaticità della situazione. La mattina dell'8 febbraio 1977 Anthony G. "Tony" Kiritsis (Bill Skarsgård) entra nell'ufficio di M.L. Hall (Al Pacino), presidente della Meridian Mortgage Company e prende in ostaggio il figlio Richard (Dacre Montgomery). Tony gli punta alla testa un fucile a canne mozze con una particolarità: collegato al grilletto c'è un dispositivo che, stretto al collo come un cappio, se sfiorato, ucciderà all'istante l'ostaggio. Le richieste di Tony sono chiare: 5 milioni di dollari, immunità e soprattutto scuse personali...

Il cast d'eccezione comprende anche Colman Domingo nel ruolo di Fred Temple, un conduttore radiofonico tra le poche persone disposte a dialogare con Kiritsis durante la crisi.

Guidato dall'occhio attento di Gus Van Sant, il film non si limita a essere un semplice thriller, ma si configura come una riflessione su dinamiche mediatiche, sociali e sulle profonde fragilità umane. Il senso di abbandono vissuto da Kiritsis, la sua disperazione e il confine sottile tra vittima e carnefice emergono con forza, stimolando una riflessione sull'importanza di essere ascoltati e compresi dalla società.

Il Filo del Ricatto - Dead Man's Wire sarà visibile su Sky Cinema Uno martedì 17 novembre alle 21:15, disponibile anche in streaming su NOW e on demand su Sky, anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con i servizi abilitati. Gli abbonati Sky da oltre tre anni potranno accedere al film in anteprima on demand.

Un'opera intensa e coinvolgente, capace di restituire la tensione di quei tre giorni e offrire uno spaccato potente dell'America degli anni Settanta.