François Provost nominato CEO e Amministratore di Renault Group

Il 30 luglio 2025 segna una data importante per il Renault Group, con il Consiglio di Amministrazione che ha ufficializzato la nomina di François Provost come nuovo CEO di Renault S.A. e Presidente di Renault s.a.s., con effetto a partire dal 31 luglio per un periodo di quattro anni. Questa decisione è stata presa sotto la presidenza di Jean-Dominique Senard e su raccomandazione del Comitato Governance e Retribuzioni dell’azienda.

Provost assumerà anche la carica di Amministratore di Renault S.A. e Renault s.a.s., abbracciando un ruolo di leadership cruciale in un periodo strategico per l’azienda. Il Renault Group, noto per la sua lunga storia e influenza nel settore automobilistico, guarda avanti con questa nuova nomina, segnalando un potenziale rinnovamento e nuove direzioni strategiche sotto la guida di Provost.

Il cambiamento ai vertici giunge in un momento in cui il Renault Group sta affrontando sfide e opportunità globali, rendendo questo passaggio di leadership particolarmente significativo. L’esperienza di Provost nel settore sarà determinante per sostenere e guidare l’azienda attraverso le dinamiche del mercato automobilistico contemporaneo.

Questa nomina è un chiaro segnale della fiducia riposta in François Provost per condurre l’azienda in un periodo di trasformazione e innovazione, mirando a consolidare la posizione di Renault Group nel panorama automobilistico globale.