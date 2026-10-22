Frequenze, la rassegna che unisce musica e cultura, conquista la Sardegna

Prosegue con grande successo in Sardegna la prima edizione di Frequenze, la rassegna che intreccia musica, spettacolo e attualità, mettendo al centro l'intrattenimento come occasione di incontro e valorizzazione del territorio. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Suoni Diversi, si propone di stimolare il dialogo tra diverse realtà artistiche e culturali attraverso appuntamenti che coinvolgono artisti di rilievo nazionale.



Le nuove date invernali vedono tra i protagonisti Antonio Ornano, Baz (già sold out), Angelo Branduardi, Paolo Buonvino e Giovanni Caccamo in location tra Sassari e Alghero. Gli spettacoli, in programma tra ottobre e dicembre, rappresentano un viaggio tra generi diversi: dalla satira teatrale alla divulgazione scientifica, passando per la grande musica d'autore.



Il direttore di Suoni Diversi, Stiv Manai, sottolinea come Frequenze sia un festival ibrido capace di unire psicologia, musica e teatro, puntando su un'offerta culturale trasversale e inclusiva tra Sassari e Alghero. "Frequenze è un festival ibrido che mette a disposizione del pubblico la psicologia e divulgazione scientifica, la satira teatrale e la musica. Il festival nasce dalla sinergia operativa tra Sassari e Alghero, i due pilastri della Città Metropolitana di Sassari. Sintonizzare queste due realtà sulla stessa frequenza significa per noi promuovere un'idea di territorio coeso, dove la tradizione accademica e teatrale di Sassari dialoga con la dinamicità creativa della città catalana. Siamo andati oltre l'idea iniziale, ovvero allargando le frequenze fino al capoluogo e portando il festival fino a sud dell'isola dove sia Cagliari che Capoterra ci hanno visto organizzare quelli che sono stati poi fra gli spettacoli con maggior successo in termini di pubblico, della stagione cagliaritana. Il successo dei vari appuntamenti è dovuto sicuramente alla scelta accurata degli spettacoli proposti in relazione al posto in cui vengono proposti, e quindi alla capacità di intercettare la voglia e i gusti di un pubblico che ormai è sempre più esigente ed attento".



Il calendario di Frequenze ha già visto ospiti come Andrea Pennacchi, Luca Bizzarri, Jethro Tull, Stefano Nazzi, Panariello, Madame e Daniela Lucangeli. Le prossime tappe autunnali e invernali in Sardegna confermano la portata nazionale del progetto. Gli eventi si terranno tra il Teatro Verdi e il Teatro Comunale di Sassari, il Teatro Civico di Alghero e altri luoghi simbolo del territorio.



La varietà della proposta e la qualità degli artisti coinvolti stanno catalizzando l'interesse di un pubblico sempre più attento e partecipativo, confermando Frequenze come un nuovo polo di attrazione culturale per la Sardegna.