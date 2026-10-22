La Milanesiana d'autunno 2026: cultura e grandi ospiti tra Milano e Bologna

La Milanesiana d'autunno 2026 propone tre appuntamenti a Milano e Bologna con Charlotte Casiraghi e Laura Morante. Arte, letteratura e musica protagoniste.

La Milanesiana d'autunno 2026 si prepara a conquistare il pubblico con una nuova serie di appuntamenti speciali tra Milano e Bologna. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, la rassegna prosegue la sua missione di intrecciare letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto in un percorso unico nel panorama culturale italiano.

Tre serate di grande rilievo vedono protagoniste Charlotte Casiraghi e Laura Morante, figure di spicco che porteranno riflessioni profonde e performance d'eccezione. Lunedì 26 ottobre alle 18.30, presso il Teatro Franco Parenti di Milano, Charlotte Casiraghi sarà al centro di un dialogo con Ferruccio De Bortoli sul tema de "La crepa", il libro che intreccia filosofia e letteratura per interrogarsi su cosa imparare dalle proprie debolezze e fragilità. In questo contesto, Casiraghi invita il pubblico a mettere in parole ciò che sfugge, ciò che non si riesce o non si vuole vedere, lasciandosi attraversare dai pensieri di grandi scrittori del passato. Come suggeriva Leonard Cohen, C'è una crepa in ogni cosa, ed è da lì che entra la luce. La serata sarà accompagnata dalle note del violino di Hildegard De Stefano e introdotta dai saluti istituzionali di Francesco Bernardi.

Martedì 27 ottobre alle 21.00, la rassegna si sposta all'Illumia Auditorium di Bologna, dove Casiraghi proseguirà il confronto, questa volta dialogando con Michele Brambilla. Seguirà il concerto del pianista Ramin Bahrami, mentre i saluti istituzionali saranno nuovamente affidati a Francesco Bernardi. L'ingresso per entrambe le serate è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Lunedì 2 novembre alle 21.00 al Teatro Franco Parenti di Milano è invece la volta di Laura Morante con "Dieci storie pop", un libro che racconta le vite di giovani negli anni '60 tra musica, ricordi e immaginazione. L'atmosfera delle storie raccontate da Laura ci cala proprio nelle sere d'estate di quegli anni, in cui sembra non esserci nulla di meglio da fare che perdere il proprio tempo tra amici e conoscenti, vivendo momenti che visti da fuori sembrano futili, ma che all'interno del gruppo di ragazzi diventano storia. Morante dialogherà con Elvira Serra e sarà protagonista di un incontro seguito dall'esibizione live di Bobby Solo. L'ingresso per questa serata prevede un biglietto cortesia a 5 euro.

La Milanesiana si conferma come crocevia di linguaggi e culture, luogo d'incontro tra ospiti italiani e internazionali, dove la riflessione e il dialogo trovano sempre nuovi stimoli. La celebre Rosa dipinta da Franco Battiato e rielaborata da Franco Achilli continua a simboleggiare l'unione tra desiderio e legge, evocando il dialogo tra attrazione e limite.

L'edizione 2026 consolida la vocazione di questa manifestazione come laboratorio culturale in costante evoluzione, capace di leggere il presente attraverso la forza delle idee, delle arti e della parola. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale e i principali incontri saranno visibili anche sui social della Milanesiana.