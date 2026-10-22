Risiko - Sfide di Potere: Trump, intelligenza artificiale e nuove strategie globali su Canale 5

Giovedì 22 ottobre, in seconda serata su Canale 5, torna protagonista l'attualità internazionale con una nuova puntata di Risiko - Sfide di potere, il programma di approfondimento condotto da Federico Rampini.

Il terzo appuntamento della serie si concentra su uno dei temi più discussi del nostro tempo: Donald Trump e la sfida tecnologica. Il viaggio televisivo si snoda tra New York e Washington DC, con uno sguardo attento sulle sfide geostrategiche americane nel countdown verso le elezioni di midterm del 3 novembre.

Al centro della puntata, il ruolo degli Stati Uniti nell'ascesa dell'intelligenza artificiale e il suo impatto su innovazione, economia e società. Rampini guida gli spettatori attraverso la storia dell'innovazione tecnologica americana, toccando temi come la fortuna dei grandi nomi della Silicon Valley - da Elon Musk a Mark Zuckerberg, fino a Jeff Bezos - e le conseguenze sull'occupazione e i consumi energetici. L'indagine mira a comprendere come l'IA stia modificando profondamente la società e quali effetti potrebbe avere sulle prossime elezioni statunitensi.

A Washington DC sono previste tappe emblematiche come il Pentagono e l'Air Space Museum, custode dello Space Shuttle, mentre a New York Rampini si soffermerà nel Greenwich Village - simbolo della nascita della generazione internet - e nei Navy Yards di Brooklyn, oggi centro di start-up e innovazione hi-tech. In questo contesto intervisterà Davide Asnaghi, giovane ingegnere italiano che ha fondato un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

La puntata offre anche uno sguardo sulla nuova corsa allo spazio, grazie all'intervista esclusiva a Samantha Cristoforetti, astronauta dell'ESA, che analizzerà strategie e prospettive con particolare attenzione al ruolo europeo. In studio interverranno esperti di primo piano come Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico ISPI, il giornalista Antonio Di Bella, lo storico Gregory Alegi dell'Università Luiss e Alec Ross, docente di tecnologia dell'Università di Bologna.

Risiko - Sfide di potere si conferma così un appuntamento imperdibile per capire come la rivoluzione tecnologica e l'equilibrio geopolitico globale si intreccino con la politica e la società di oggi.