Queen: nuova edizione limitata di A Day At The Races per il 50° anniversario

L'11 dicembre 2026 i Queen celebrano il 50° anniversario del loro iconico album A Day At The Races con due nuove edizioni speciali in vinile, una versione blu marmorizzato e un esclusivo picture disc disponibile solo sul Sony Music Store. L'iniziativa offre ai collezionisti e agli appassionati la possibilità di riscoprire uno dei dischi più celebrati della band, già disponibile in pre-order dal 21 ottobre.

Originariamente pubblicato il 10 dicembre 1976, A Day At The Races raggiunse la vetta delle classifiche britanniche e il quinto posto negli Stati Uniti, diventando il primo disco dei Queen a ottenere la certificazione d'oro Oltreoceano prima di ricevere anche quella di platino. L'album è noto per aver segnato un passo importante nella carriera della band: fu infatti il primo ad essere prodotto interamente dai Queen stessi, con Mike Stone come tecnico del suono.

Il disco comprende alcune delle composizioni più amate del gruppo. Somebody To Love, pubblicata tre settimane prima dell'album, è diventata un classico grazie alle sue complesse armonizzazioni vocali ispirate al gospel. Nel 1993 questo brano ha vissuto una nuova stagione di successo dopo essere stato eseguito con George Michael durante il Freddie Mercury Tribute Concert, contribuendo a far ottenere il riconoscimento di cinque volte disco di platino agli Stati Uniti.

Non mancano altre pietre miliari, come Tie Your Mother Down, firmata da Brian May e apprezzatissima nei live dei Queen, l'elegante Good Old-Fashioned Lover Boy dal gusto vaudeville e due brani particolarmente cari ai fan: Long Away, caratterizzata dal suono della chitarra a 12 corde e l'originale Teo Torriatte (Let Us Cling Together), cantata in parte in giapponese e dedicata espressamente al pubblico nipponico. A Day At The Races compare regolarmente nelle classifiche dei migliori album di tutti i tempi. Ora che si appresta a celebrare il suo mezzo secolo di vita, la sua reputazione continua a crescere anno dopo anno, grazie a brani magistralmente costruiti come Somebody To Love e alla straordinaria creatività che caratterizza composizioni come The Millionaire Waltz.

I Queen registrarono il loro quinto album in studio tra l'estate e l'autunno del 1976. Fu il primo disco interamente autoprodotto dalla band, con Mike Stone come tecnico del suono. Come il precedente album, A Night At The Opera, anche questo prese il titolo da un film dei fratelli Marx. Brian May e Roger Taylor hanno spesso descritto A Day At The Races come una continuazione del precedente LP.

La tracklist comprende Tie Your Mother Down, You Take My Breath Away, Long Away, The Millionaire Waltz, You and I sul lato A, mentre sul lato B figurano Somebody to Love, White Man, Good Old-Fashioned Lover Boy, Drowse e Teo Torriatte (Let Us Cling Together).

L'appuntamento con questa edizione da collezione è fissato per l'11 dicembre, in occasione dei 50 anni di un'opera che ha segnato la storia della musica rock britannica e continua a entusiasmare generazioni di ascoltatori.