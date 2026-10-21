Halloween Party a Gardaland: nove artisti per la notte più grande di sempre

Gardaland si prepara a ospitare il più grande Halloween Party della sua storia, promettendo una notte indimenticabile di musica, spettacolo e divertimento il 31 ottobre. Il celebre parco sul Lago di Garda aprirà le porte dalle 10.00 fino a mezzanotte, regalando ai visitatori una giornata intensa tra attrazioni, scenografie a tema e specialità food & drink ispirate ad Halloween.

A partire dalle 19.30 il parco si trasformerà in un immenso palco sotto i riflettori nazionali grazie alla diretta su RTL 102.5, portando nove artisti pronti a infiammare il pubblico con stili e generi diversi. Sul palco saliranno Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7even, Delia, Napoleone e Chandie, garantendo performance live che spazieranno tra le sonorità più amate del momento.

Per chi desidera vivere esclusivamente la serata musicale, è previsto un biglietto dedicato al prezzo di 29 euro, con ingresso dalle 17.00 e accesso sia alle attrazioni del parco sia a tutti gli spettacoli e all'intrattenimento. Una formula unica per sette ore di festa tra musica dal vivo e ambientazioni suggestive.

Gardaland si conferma fra le mete preferite dagli amanti di Halloween, offrendo una vera e propria esperienza immersiva arricchita da questa esclusiva line-up musicale e un'atmosfera da brivido.