Oltre 20.000 visitatori alla mostra su Francesco Guccini a Reggio Emilia

La mostra dedicata a Francesco Guccini allo Spazio Gerra di Reggio Emilia ha superato i 20.000 visitatori in sei mesi, celebrando musica, parole e memoria.

Oltre 20.000 visitatori in sei mesi hanno affollato la mostra Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo presso lo Spazio Gerra di Reggio Emilia, segno dell'indiscusso fascino che il cantautore esercita ancora oggi su pubblico di ogni età.

L'esposizione, aperta dal 18 aprile al 18 ottobre 2026, ha condotto i visitatori in un percorso suggestivo tra parole, musica e memoria, ripercorrendo la produzione artistica di uno dei più grandi protagonisti della canzone d'autore italiana. Attraverso canzoni, racconti e riflessioni, la mostra ha restituito la capacità unica di Guccini di interpretare il proprio tempo e dare voce alle storie individuali e collettive.

L'evento ha attraversato tutte le stagioni, registrando presenze costanti anche nei mesi estivi. Nelle parole dei curatori Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri: La prematura scomparsa di Francesco Guccini ha di seguito, nei due mesi conclusivi, inevitabilmente causato un ulteriore incremento di presenze culminato negli ultimi 10 giorni con un permanente soldout di prenotazioni. L'angolo messaggi e il libro firme hanno contribuito a raccogliere migliaia di dediche e pensieri scritti indicando spesso la provenienza di visitatori giunti da ogni angolo d'Italia. Numerosissime anche le persone che hanno voluto tronare due e anche tre volte per comprendere meglio i contenuti o per rituffarsi nuovamente nell'emozione e nella commozione che le parole le immagini e le canzoni di Francesco Guccini sono state capaci di suscitare.

Nel giorno di chiusura, il biglietto numero 20.271 ha sancito un traguardo davvero straordinario. Nella settimana finale, la mostra è rimasta aperta tutti i giorni gratuitamente, offrendo incontri e momenti di condivisione dedicati all'arte e alla poetica di Guccini.

La mostra è frutto di due anni di incontri con Guccini, da cui è nato un percorso che mette al centro il tema del tempo e la forza della parola come strumento di racconto e memoria. L'allestimento, sviluppato su quattro piani dello Spazio Gerra per circa 350 metri quadrati, ha esplorato nove gruppi tematici associati ognuno a una canzone, intrecciando materiali d'archivio e nuove opere di illustratori e fotografi. Così, i visitatori hanno potuto immergersi nei riferimenti letterari, popolari e culturali che hanno segnato la creatività dell'artista emiliano.

L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Reggio Emilia e da ICS Innovazione Cultura Società ETS, consolidando la vocazione di Spazio Gerra a valorizzare la cultura popolare contemporanea. La collaborazione con Guccini ha ulteriormente arricchito la proposta culturale dello spazio, già noto per esposizioni dedicate a figure fondamentali della musica e ai principali movimenti culturali del Novecento.

L'esperienza ha lasciato un segno profondo nei tanti visitatori, come testimoniano i messaggi raccolti e la partecipazione appassionata da ogni parte d'Italia. Un viaggio nell'immaginario poetico di Guccini e nella memoria condivisa di intere generazioni, capace di celebrare il suo straordinario patrimonio artistico e culturale.