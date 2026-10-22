La nuova Mercedes CLA eccelle in un crash test laterale ad alta velocità

Mercedes-Benz mette alla prova la sicurezza della nuova CLA con un test d’impatto senza precedenti: una collisione laterale ad alta velocità tra due vetture di serie, entrambe lanciate a 56 km/h. La prova ha confermato l’elevato livello di protezione offerto dalla berlina elettrica e dalla CLA Shooting Brake con motore a combustione elettrificato, evidenziando anche l’integrità della batteria ad alto voltaggio.

L’esperimento rappresenta il primo crash test pubblico al mondo di questo tipo e riproduce uno scenario particolarmente severo. Una CLA Shooting Brake ha colpito direttamente il lato guida di una CLA completamente elettrica, con entrambe le vetture dal peso superiore a due tonnellate. Come previsto dal protocollo della prova, nessuna delle due auto ha effettuato una frenata preventiva prima dell’impatto.

La velocità di 56 km/h per ciascun veicolo corrisponde, secondo le analisi sugli incidenti condotte da Mercedes-Benz, al limite superiore delle collisioni agli incroci riscontrabili nel traffico reale. Si tratta inoltre di una velocità sensibilmente più elevata rispetto a quelle abituali nei centri urbani. L’impatto laterale è particolarmente impegnativo per la sicurezza, perché lo spazio disponibile per assorbire l’energia della collisione è molto inferiore rispetto a quello offerto dalla parte anteriore della vettura.

In questo contesto, entrambe le CLA hanno garantito un’eccellente protezione degli occupanti, mentre la batteria ad alto voltaggio del modello elettrico è rimasta integra. Un risultato che sottolinea l’importanza del lavoro svolto sulla struttura dell’abitacolo e sui sistemi di protezione, chiamati a preservare le persone a bordo anche in condizioni estreme.

La prova ha anche evidenziato il ruolo della sicurezza preventiva. I sistemi di assistenza alla guida della nuova CLA sono infatti progettati per aiutare a evitare collisioni di questo tipo oppure, quando non è possibile impedirle, a ridurne la gravità. L’obiettivo è intervenire prima dell’impatto, affiancando la protezione strutturale e i dispositivi di sicurezza passiva.

Tra le novità presentate da Mercedes-Benz figura inoltre Rescue Intelligence, un sistema pensato per migliorare la gestione delle emergenze. La tecnologia punta a mettere a disposizione dei soccorritori informazioni fondamentali sull’incidente già durante il tragitto verso il luogo dell’intervento, consentendo di preparare più efficacemente le operazioni di soccorso.

Il crash test conferma così l’approccio del marchio tedesco alla sicurezza, che combina prevenzione, protezione degli occupanti e attenzione alle esigenze dei soccorritori. Una strategia che coinvolge sia le motorizzazioni elettriche sia quelle a combustione elettrificate, con l’obiettivo di affrontare anche gli scenari d’incidente più complessi.