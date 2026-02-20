Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Fuga subacquea d’inverno: nasce la collaborazione tra DAN e HUAWEI WATCH Ultimate 2

Published

Con l’inverno cresce la voglia di fuggire verso acque cristalline e paradisi subacquei come Mar Rosso, Maldive, Filippine o Messico. È in questo scenario che nasce la nuova collaborazione tra DAN Europe, organizzazione di riferimento per la sicurezza subacquea, e HUAWEI, che insieme lanciano un vademecum per l’“esploratore consapevole”. Un’iniziativa pensata per guidare i subacquei, esperti o alle prime immersioni, verso una pratica più sicura e tecnologicamente supportata.

Al centro di questa sinergia si trova HUAWEI WATCH Ultimate 2, smartwatch di ultima generazione progettato anche come computer subacqueo, che accompagna il sub in ogni fase del viaggio: dalla pianificazione alla gestione dell’immersione. Il dispositivo integra un potente algoritmo decompressivo Bühlmann ZHL-16C, fornisce dati in tempo reale come profondità, tempi parziali e limiti di non decompressione, offrendo così un supporto tecnico avanzato anche in condizioni impegnative grazie alla cassa in metallo liquido a base di zirconio e alla batteria di lunga durata.

Il “vademecum dell’esploratore consapevole” sottolinea quattro punti fondamentali per garantire esperienze sicure e serene. Il primo riguarda l’informazione preventiva: conoscere le condizioni sanitarie e le dotazioni del centro immersione è essenziale, e la connettività eSIM del dispositivo consente di contattare direttamente i centri subacquei o scaricare mappe offline per una pianificazione accurata anche in assenza di rete.

Il secondo punto invita a prendersi cura del corpo. Preparazione fisica e idratazione sono elementi chiave per prevenire la malattia da decompressione. Lo smartwatch monitora parametri vitali come frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno (SpO₂) e consente di impostare promemoria per l’assunzione regolare di acqua.

Il terzo principio riguarda la sicurezza in coppia: mai immergersi da soli. Grazie alle funzioni SOS e di condivisione della posizione, HUAWEI WATCH Ultimate 2 diventa un vero angelo custode digitale, con la possibilità di scambiare messaggi sonori sott’acqua fino a 30 metri di distanza tramite comunicazione sonar.

Infine, la regola d’oro della subacquea: pianificare l’immersione e rispettare il piano. Lo smartwatch consente di creare profili di immersione conservativi e di seguire in tempo reale i principali parametri, aiutando i sub ad assumere un comportamento responsabile durante ogni fase.

«La sicurezza nella pratica della subacquea inizia prima del viaggio. Preparazione, consapevolezza, uso di strumenti adeguati e accesso ad un network di soccorso sempre aggiornato sono elementi fondamentali, soprattutto nelle destinazioni più remote», afferma Laura Marroni, CEO di DAN Europe. «DAN mette a disposizione dei subacquei una rete di assistenza globale, attiva 24/7, per garantire supporto tempestivo ovunque ci si immerga, qualora servisse.»

Il messaggio è chiaro: trasformare il concetto di vacanza subacquea in un’esperienza di esplorazione consapevole. Non più semplici turisti, ma subacquei preparati, dove la tecnologia diventa alleata della sicurezza e della conoscenza.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 è già disponibile in Italia nelle colorazioni nero e blu a un prezzo consigliato di 899 euro, con offerte promozionali attive fino a fine febbraio. Un compagno di viaggio ideale per chi vuole vivere la magia del mare durante tutto l’anno con serenità, preparazione e innovazione.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Senza categoria

Foo Fighters, nuovo album “Your Favorite Toy” in uscita il 24 aprile

Tecnologia

FRITZ!Box 6825 4G: il nuovo router compatto per connettività veloce ovunque

Spettacolo

“House of the Dragon”: da giugno la terza stagione su Sky e NOW in contemporanea con gli Stati Uniti

Tecnologia

Fuga subacquea d’inverno: nasce la collaborazione tra DAN e HUAWEI WATCH Ultimate 2

Giochi

Pokémon Pocket annuncia la nuova espansione “Meraviglie di Paldea”

Giochi

Xenoblade Chronicles X torna su Nintendo Switch 2 in una versione potenziata

Spettacolo

Nino D’Angelo: sold out la data di Eboli, il 27 giugno si chiude il tour a Pompei

Motori

Citroën porta comfort e innovazione a Sanremo come Official Car di “Fuori Sanremo”

Motori

Alfa Romeo celebra i 30 anni dei Subsonica: partnership ufficiale per “Cieli su Torino 96 26”

Motori

Honda Adventure Roads 2026: arriva la nuova generazione di Adventure Riders

Spettacolo

Sequoie Music Park 2026: Subsonica, Fulminacci e Frah Quintale arricchiscono la lineup

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

MINI Aceman SE: il crossover elettrico che ridefinisce la mobilità urbana tra stile, tecnologia e sostenibilità

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Motori

Toyota annuncia nuovi investimenti in una Circular Factory in Polonia

Motori

Peugeot 5008 Plug-In Hybrid in viaggio verso le Olimpiadi Invernali di Nizza 2030

Spettacolo

“Imperfect Women – Le mie amiche del cuore”: il nuovo thriller psicologico in arrivo su Apple TV

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Spettacolo

Elettra Lamborghini pronta a sorprendere Sanremo 2026 con “Voilà”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

FRITZ!Box 6825 4G: il nuovo router compatto per connettività veloce ovunque

Il marchio FRITZ! amplia la propria gamma di prodotti per reti mobili con il nuovo FRITZ!Box 6825 4G, disponibile da oggi sul mercato italiano...

15 minuti ago

Tecnologia

Febbraio si accende di musica: con LG la casa diventa un palcoscenico

Febbraio è il mese in cui la musica conquista ogni spazio domestico, trasformando il semplice ascolto in un’esperienza di condivisione e passione. È quel...

23 ore ago

Tecnologia

Google presenta Pixel 10a: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale a prezzo accessibile

Google annuncia ufficialmente l’arrivo del nuovo Pixel 10a, uno smartphone che rappresenta l’equilibrio tra tecnologia avanzata, eleganza e rispetto per l’ambiente. Con questo modello...

24 ore ago

Motori

Tesla introduce sui suoi veicoli in Europa l’assistente IA Grok

Tesla accelera sull’intelligenza artificiale e porta in Europa Grok, l’assistente AI sviluppato da xAI, integrandolo gratuitamente nella versione software 2026.2.6. Il rollout è già...

1 giorno ago