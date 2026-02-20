Fuga subacquea d’inverno: nasce la collaborazione tra DAN e HUAWEI WATCH Ultimate 2

Con l’inverno cresce la voglia di fuggire verso acque cristalline e paradisi subacquei come Mar Rosso, Maldive, Filippine o Messico. È in questo scenario che nasce la nuova collaborazione tra DAN Europe, organizzazione di riferimento per la sicurezza subacquea, e HUAWEI, che insieme lanciano un vademecum per l’“esploratore consapevole”. Un’iniziativa pensata per guidare i subacquei, esperti o alle prime immersioni, verso una pratica più sicura e tecnologicamente supportata.

Al centro di questa sinergia si trova HUAWEI WATCH Ultimate 2, smartwatch di ultima generazione progettato anche come computer subacqueo, che accompagna il sub in ogni fase del viaggio: dalla pianificazione alla gestione dell’immersione. Il dispositivo integra un potente algoritmo decompressivo Bühlmann ZHL-16C, fornisce dati in tempo reale come profondità, tempi parziali e limiti di non decompressione, offrendo così un supporto tecnico avanzato anche in condizioni impegnative grazie alla cassa in metallo liquido a base di zirconio e alla batteria di lunga durata.

Il “vademecum dell’esploratore consapevole” sottolinea quattro punti fondamentali per garantire esperienze sicure e serene. Il primo riguarda l’informazione preventiva: conoscere le condizioni sanitarie e le dotazioni del centro immersione è essenziale, e la connettività eSIM del dispositivo consente di contattare direttamente i centri subacquei o scaricare mappe offline per una pianificazione accurata anche in assenza di rete.

Il secondo punto invita a prendersi cura del corpo. Preparazione fisica e idratazione sono elementi chiave per prevenire la malattia da decompressione. Lo smartwatch monitora parametri vitali come frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno (SpO₂) e consente di impostare promemoria per l’assunzione regolare di acqua.

Il terzo principio riguarda la sicurezza in coppia: mai immergersi da soli. Grazie alle funzioni SOS e di condivisione della posizione, HUAWEI WATCH Ultimate 2 diventa un vero angelo custode digitale, con la possibilità di scambiare messaggi sonori sott’acqua fino a 30 metri di distanza tramite comunicazione sonar.

Infine, la regola d’oro della subacquea: pianificare l’immersione e rispettare il piano. Lo smartwatch consente di creare profili di immersione conservativi e di seguire in tempo reale i principali parametri, aiutando i sub ad assumere un comportamento responsabile durante ogni fase.

«La sicurezza nella pratica della subacquea inizia prima del viaggio. Preparazione, consapevolezza, uso di strumenti adeguati e accesso ad un network di soccorso sempre aggiornato sono elementi fondamentali, soprattutto nelle destinazioni più remote», afferma Laura Marroni, CEO di DAN Europe. «DAN mette a disposizione dei subacquei una rete di assistenza globale, attiva 24/7, per garantire supporto tempestivo ovunque ci si immerga, qualora servisse.»

Il messaggio è chiaro: trasformare il concetto di vacanza subacquea in un’esperienza di esplorazione consapevole. Non più semplici turisti, ma subacquei preparati, dove la tecnologia diventa alleata della sicurezza e della conoscenza.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 è già disponibile in Italia nelle colorazioni nero e blu a un prezzo consigliato di 899 euro, con offerte promozionali attive fino a fine febbraio. Un compagno di viaggio ideale per chi vuole vivere la magia del mare durante tutto l’anno con serenità, preparazione e innovazione.