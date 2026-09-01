Fujifilm presenta il nuovo FUJINON UA94x8.7BESM: lo zoom box 4K per grandi eventi

Fujifilm lancia il FUJINON UA94x8.7BESM, obiettivo zoom box-type 4K con zoom 94x e stabilizzazione avanzata, ideale per eventi sportivi e concerti.

Fujifilm annuncia il lancio del nuovo FUJINON UA94x8.7BESM, un obiettivo zoom box-type 4K progettato per rivoluzionare la copertura di grandi eventi sportivi, concerti e produzioni dal vivo. Il nuovo modello si preannuncia come una soluzione all'avanguardia per gli operatori che cercano massime prestazioni e qualità dell'immagine anche in condizioni complesse.

Punto di forza principale del FUJINON UA94x8.7BESM è lo zoom 94x, che offre un'eccezionale escursione focale da 8,7 a 818 mm, consentendo di catturare dettagli anche estremamente lontani senza perdere qualità e nitidezza. Questa caratteristica lo rende ideale per le regie di eventi live in cui la flessibilità e la potenza dello zoom sono fondamentali.

L'obiettivo è dotato di tecnologie ottiche avanzate in grado di supportare produzioni in 4K HDR, fornendo immagini brillanti e altissimo livello di dettaglio, grazie anche alla sofisticata stabilizzazione Ceramic Ball Roller che garantisce riprese stabili riducendo al minimo vibrazioni e micro-movimenti. Queste soluzioni permettono di ottenere prestazioni all'altezza degli standard richiesti dal broadcasting contemporaneo.

Con una presentazione internazionale prevista in anteprima per l'IBC 2026 di Amsterdam e la disponibilità commerciale programmata da metà ottobre 2026, il FUJINON UA94x8.7BESM si prepara a diventare uno strumento irrinunciabile per le produzioni che richiedono efficienza e qualità di livello superiore. L'obiettivo risponde alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, ponendo l'accento su flessibilità operativa e resa visiva di eccellenza.

Il nuovo prodotto FUJIFILM non si rivolge soltanto alle produzioni sportive ma anche a concerti e spettacoli dal vivo, confermandosi una soluzione versatile per ogni esigenza di regia multicamera. Con prestazioni ottimizzate e tecnologie proprietarie, il FUJINON UA94x8.7BESM rappresenta una nuova frontiera per la trasmissione e registrazione di eventi su larga scala.