OPPO Reno16 Series: creatività e AI per raccontare l'estate in ogni scatto

L'estate si trasforma in un racconto personale e dinamico con la nuova OPPO Reno16 Series, una gamma di smartphone progettata per rivoluzionare il modo in cui si catturano, modificano e condividono i momenti più significativi. La serie, composta da Reno16 Pro, Reno16, Reno16 FS e successivamente arricchita dal modello Reno16 F, propone un mix di design distintivo, tecnologie fotografiche versatili e un'ampia suite di funzionalità creative basate sull'intelligenza artificiale.

Tra le principali innovazioni spicca AI Remix Collage, uno strumento inedito che consente di combinare foto, Motion Photo e brevi video in collage animati. L'AI estrae soggetti e persone dai contenuti, permettendo di creare composizioni uniche direttamente dal proprio smartphone. Questi strumenti, insieme a Popout 2.0 - per effetti tridimensionali dove soggetti e oggetti sembrano uscire dalla cornice - e Pop Cam, che regala atmosfere rétro come Instant Film e Light Leak, sono facilmente accessibili dal nuovo hub Create dell'app Foto. Il risultato è un percorso intuitivo dallo scatto all'editing e alla condivisione, senza la necessità di app esterne.

La libertà creativa viene ulteriormente amplificata da OPPO Bubble, un piccolo companion magnetico che, grazie al collegamento con cover compatibili, permette di usare la fotocamera posteriore per fare selfie, foto di gruppo e vlog , controllando scatto e anteprima a distanza fino a 10 metri. Bubble si trasforma anche in uno strumento di personalizzazione: il display AMOLED può mostrare immagini, animazioni in loop e testi personalizzati, rendendo il retro dello smartphone un accessorio di stile.

Il design della Reno16 Series non passa inosservato. In versione Pop White, grazie alla tecnologia HoloVerse 3D, la cover ricrea effetti visivi tridimensionali che simulano un pianeta fluttuante e mutano aspetto a seconda della luce e del movimento.

Dal 1° al 30 settembre, sul sito ufficiale OPPO prenderà il via "Il Gran Finale dell'estate", che propone nuove formule bundle: OPPO Bubble può essere acquistato insieme a Reno16 Pro e Reno16 con un'integrazione di 19,99 euro e a 29,99 euro per Reno16 FS e Reno16 F. Sono previsti anche vantaggi specifici per gli studenti maggiorenni e un esclusivo pacchetto di coupon del valore totale di 530 euro riservato ai membri OPPO Store. Inoltre, durante tutto settembre, ogni weekend sarà attiva una flash sale su una selezione di prodotti.

La Reno16 Series rappresenta una nuova idea di esperienza mobile, in cui fotografia, editing e personalizzazione si fondono per offrire la possibilità di raccontare la propria estate con spontaneità, creatività e originalità, trasformando semplici ricordi in storie vivaci e animate.