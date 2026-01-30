Connect with us

Gaia Gozzi e OPPO Reno15 Series: un viaggio tra arte, luce e tecnologia

Published

OPPO ha presentato a Milano la nuova OPPO Reno15 Series con un evento che ha trasformato gli spazi di THE FLO in un percorso immersivo tra immagini, musica e racconto visivo. Protagonista del progetto la cantante Gaia Gozzi, che ha intrecciato la sua sensibilità artistica con la tecnologia del nuovo smartphone, dando vita a un vero e proprio diario di viaggio tra le meraviglie della Toscana.

La collaborazione nasce dall’incontro tra due visioni complementari: da un lato quella di Gaia, artista capace di vivere il viaggio come esperienza trasformativa e narrativa; dall’altro quella di OPPO, che con la Reno15 Series si propone come travel camera phone per eccellenza, un compagno di viaggio in grado di catturare emozioni e dettagli con naturalezza. La photo story ha come sfondo borghi pittoreschi, paesaggi naturali e scorci della tradizione toscana, interpretati attraverso lo sguardo curioso e sensibile dell’artista.

Ogni scatto racconta un frammento di vissuto autentico: scene quotidiane, volti, momenti di luce e atmosfera che diventano parte di un racconto intimo e contemporaneo. In ogni immagine Gaia è insieme protagonista e osservatrice, accompagnata dalla tecnologia di OPPO Reno15 Series che le consente di immortalare istanti fugaci senza interrompere il flusso del viaggio.

Il progetto fotografico è stato realizzato con la collaborazione della fotografa emergente Giulia Mantovani, il cui stile autentico valorizza l’essenza naturale del racconto. A completare l’esperienza, un video diretto da Gabriele Giussani documenta il backstage del viaggio, alternando parole, immagini e riflessioni personali. In un tono intimo e introspettivo, Gaia racconta i momenti chiave del suo percorso artistico: le scoperte, le difficoltà e la ricerca di autenticità che definiscono la sua identità.

Il video si conclude con il claim “We live. We love. We light.”, un filo conduttore che riassume lo spirito del progetto e l’approccio umano alla tecnologia. L’intero racconto, girato con OPPO Reno15 Pro, conferma come l’innovazione possa fondersi con l’arte senza sovrastarla.

Durante la serata inaugurale, le fotografie di Gaia sono state esposte nei locali di THE FLO, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’artista ha condiviso la sua visione del viaggio e del legame con la fotografia, spiegando come lo smartphone sia diventato un mezzo spontaneo di espressione. «Quando viaggio ho bisogno di sentirmi libera di osservare, di ascoltare e di fermare ciò che mi colpisce, senza forzare nulla. OPPO Reno15 Series è stato un vero compagno di viaggio: mi ha permesso di catturare la luce, i luoghi e i momenti così come li vivevo, trasformando ogni scatto in un ricordo autentico.»

Pensata per chi ama scoprire e raccontare, la OPPO Reno15 Series offre prestazioni fotografiche di alto livello grazie a sensori avanzati e tecnologie d’intelligenza artificiale. Tra le caratteristiche spiccano il 3.5x Telephoto Vibe Portrait per ritratti d’effetto, la 50MP Ultra-Wide Selfie Camera per inquadrare persone e contesto, e funzioni come AI Flash Photography 2.0 e AI Portrait Glow per una resa della luce morbida e naturale. Anche i contenuti video raggiungono una nuova dimensione espressiva con il 4K HDR Ultra-Steady Video e la 200MP Ultra-Clear Main Camera.

Con questo progetto, OPPO conferma il proprio dialogo con il mondo della cultura e della creatività, raccontando la tecnologia come un linguaggio capace di esprimere emozioni reali. «Con questo progetto abbiamo voluto andare oltre dando vita a un’esperienza capace di unire tecnologia, creatività e autenticità», ha commentato Jessica Chuang, Italy CMO OPPO. «Il viaggio di Gaia in Toscana interpreta perfettamente la nostra visione: uno sguardo personale, libero e contemporaneo, in cui OPPO Reno15 Series diventa uno strumento discreto ma potente, capace di accompagnare le persone nel raccontare ciò che vivono davvero, nel modo più naturale possibile.»

Le fotografie del viaggio sono visibili presso THE FLO fino al 31 gennaio, mentre durante l’evento inaugurale gli ospiti hanno potuto sperimentare il “camera spot” dedicato, realizzando ritratti proiettati in tempo reale su uno schermo gigante nei Navigli. Un modo per far sentire ogni partecipante parte del racconto e per mostrare come la tecnologia possa essere, al tempo stesso, lente e linguaggio d’emozione.

