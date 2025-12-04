Connect with us

Motori

Gamma Nuova Sandero: la berlina versatile ora disponibile a partire da 14.800 euro

Dal debutto del 2008, Dacia Sandero ha conquistato il mercato europeo con oltre un milione di unità vendute in Francia e risultati eccellenti anche in Italia, dove nel 2024 è stata l’auto più scelta dai clienti privati. Nel 2025 la compatta si è rinnovata con un look più deciso grazie alla nuova firma luminosa, alla calandra ridisegnata e alle protezioni in Starkle. L’evoluzione prosegue negli interni, ora dotati di nuovi tessuti, volante aggiornato e comando E-Shifter per la motorizzazione Eco-G 120 auto.

L’abitacolo si distingue anche per il nuovo sistema multimediale con display centrale da 10 pollici, navigazione connessa e caricatore wireless per smartphone. Il quadro strumenti digitale da 7 pollici adotta un’interfaccia più intuitiva, mentre la presenza del pratico sistema YouClip conferma la filosofia Dacia orientata alla semplicità d’uso. Entrambi i modelli sono coperti dalla garanzia Dacia Zen fino a 7 anni.

La principale novità tecnica è il nuovo TCe 100, disponibile sulla Sandero Streetway. Con 10 CV in più rispetto alla precedente versione da 90 CV, assicura una guida più brillante mantenendo consumi contenuti: 5,3 l/100 km e 121 g/km di CO₂ nella versione Journey. Il modello continua comunque a offrire la conveniente motorizzazione Sce 65, che permette un prezzo d’attacco di 14.800 euro.

Per la Sandero Stepway, l’offerta parte da 16.500 euro nella versione Essential con il nuovo motore Eco-G 120, l’ultima evoluzione del sistema bi-fuel GPL/benzina. Questo propulsore guadagna potenza rispetto alla generazione precedente e, grazie al serbatoio GPL ampliato a 49,6 litri, aumenta del 20% l’autonomia in modalità GPL, arrivando fino a 1.590 km complessivi.

La gamma include anche la variante Eco-G 120 auto, che abbina i vantaggi del GPL alla praticità della trasmissione automatica.

