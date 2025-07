Gamma SUV Hyundai: stile e praticità per un’estate italiana da vivere on the road

Con l’arrivo dell’estate, cresce la voglia di avventure e di esplorare il mondo su quattro ruote. Hyundai, con la sua ampia gamma di SUV, offre soluzioni in grado di rispondere a ogni esigenza, garantendo stile e praticità per un’estate all’insegna della libertà. Dalle montagne alle spiagge, i SUV Hyundai sono progettati per rendere ogni viaggio un’esperienza unica.

TUCSON: Versatilità e Prestazioni

Per chi sogna avventure tra le montagne, la TUCSON è la compagna perfetta. Disponibile nelle versioni Full-Hybrid e Plug-In Hybrid con trazione integrale HTRAC, offre modalità di guida specifiche per affrontare fango, sabbia e neve. Il design scolpito e le tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione assicurano sicurezza e controllo in ogni sfida. Con un abitacolo ampio e un vano bagagli fino a 616 litri, è possibile portare con sé tutto il necessario per una vacanza immersi nella natura.

SANTA FE: Comfort e Spazio

Per gli amanti del comfort senza rinunciare all’avventura, la SANTA FE rappresenta l’opzione ideale. Il design funzionale e l’abitacolo modulare consentono di portare con sé valige, tavole da surf e biciclette. Le versioni Full‑Hybrid e Plug‑In Hybrid garantiscono potenza e prestazioni su ogni terreno. Con un generoso spazio interno e soluzioni intelligenti, come il portellone a tutta larghezza e i sedili ribaltabili, la SANTA FE si trasforma in una vera “terrazza mobile”, perfetta per momenti di relax in scenari naturali.

IONIQ 5 e KONA Electric: Mobilità Elettrica e Innovazione

Per chi opta per il 100% elettrico, la IONIQ 5 e la KONA Electric offrono design futuristico, tecnologia avanzata, efficienza e comfort. Basata sulla piattaforma E-GMP, la IONIQ 5 permette una ricarica ultra-rapida e offre fino a 570 km di autonomia, diventando un alleato per le soste all’aria aperta grazie alla funzione Vehicle-to-Load. La KONA Electric, compatta ma spaziosa, offre un’autonomia di 510 km, perfetta per chi desidera esplorare senza limiti.

Tutti i modelli Hyundai sono dotati delle più recenti tecnologie di infotainment e Hyundai Smart Sense, garantendo un’esperienza di guida connessa, sicura e intuitiva. Tra i sistemi di assistenza alla guida spiccano il mantenimento attivo della corsia, la frenata autonoma d’emergenza e il cruise control adattivo, tecnologie che lavorano insieme per offrire protezione e supporto continui.