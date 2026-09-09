MINI Aceman SE Ocean Wave Green: crossover elettrico, stile e autonomia fino a 405 km

La nuova MINI Aceman SE in Ocean Wave Green unisce design compatto, potenza da 218 CV e autonomia elettrica fino a 405 km, ideale per la città e i viaggi.

La nuova MINI Aceman SE debutta in una vibrante tonalità Ocean Wave Green, mettendo in risalto le linee pulite, gli sbalzi corti e le proporzioni potenti che distinguono il design di questo crossover elettrico compatto. MINI propone così una soluzione che combina mobilità elettrica contemporanea con dimensioni contenute, offrendo al tempo stesso uno spazio interno generoso e il carattere distintivo che da sempre contraddistingue il marchio britannico.

Grazie al propulsore da 160 kW (218 CV), la risposta dell'Aceman SE è immediata e grintosa, promettendo prestazioni dinamiche sia in città che su percorsi extraurbani. L'autonomia raggiunge fino a 405 chilometri secondo il ciclo WLTP, permettendo così di affrontare sia la routine quotidiana che viaggi più lunghi senza la necessità di frequenti soste per la ricarica. La praticità è garantita da una carrozzeria a cinque porte che consente di ospitare comodamente fino a cinque persone, mentre il bagagliaio versatile risponde alle esigenze di chi ama spostarsi senza rinunciare a nulla.

All'interno, il cuore tecnologico è rappresentato dal display OLED centrale che integra il nuovo MINI Operating System 9. Questa soluzione racchiude navigazione, intrattenimento e configurazione delle impostazioni su un'unica interfaccia intuitiva, pensata per rendere la guida ancora più semplice e coinvolgente. L'esperienza digitale si amplia per offrire accesso rapido e chiaro a tutte le funzioni principali dell'auto.

MINI Aceman SE in Ocean Wave Green si afferma come una vettura a emissioni locali zero pensata per chi ricerca versatilità quotidiana, piacere di guida e una presenza sicura nel traffico urbano. La combinazione di stile, tecnologia avanzata ed efficienza la rende una scelta moderna per la mobilità cittadina con lo sguardo rivolto al futuro.

Con questa novità, MINI arricchisce la propria offerta di crossover elettrici con un modello che sa distinguersi per identità, funzionalità e sostenibilità, in linea con le esigenze di una nuova generazione di automobilisti.