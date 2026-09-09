Stellantis si prepara a dominare il Salone Auto Torino 2026 con grandi novità

Stellantis sarà tra i protagonisti del Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre in Piazza Castello, presentando una vasta gamma di novità e prime assolute dei propri marchi per confermare il ruolo centrale dell'evento per il settore automotive italiano.

La manifestazione rappresenterà il palcoscenico d'eccezione per debutti molto attesi come FIAT Grizzly e Grizzly Fastback, Leapmotor B03X e la nuova Lancia Gamma, testimoniando l'importanza crescente del Salone come punto di riferimento per le anteprime nazionali. Tutti saranno affiancati dalle ultime innovazioni di Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel e Peugeot, consentendo ai visitatori di esplorare da vicino le proposte più recenti del gruppo.

Durante l'evento, Stellantis accompagnerà le novità presentate anche con iniziative commerciali presso la rete di concessionari in tutta Italia, creando un collegamento diretto tra l'esperienza del Salone e le offerte sul mercato.

Il Salone Auto di Torino - commenta Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia - rappresenta per Stellantis un appuntamento speciale, che ci consente di incontrare clienti, appassionati e cittadini proprio nel cuore della città che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la nostra storia e per il nostro futuro. Quest'anno abbiamo scelto di portare a Torino alcune delle novità più attese dei nostri marchi, che faranno qui la loro prima apparizione pubblica, a testimonianza dell'importanza che attribuiamo a questo evento. Dalla nuova FIAT Grizzly alla Grizzly Fastback, dalla Leapmotor B03X fino alla nuova Lancia Gamma - aggiunge - il nostro stand racconterà una visione della mobilità innovativa, accessibile e orientata alle esigenze di una clientela sempre più diversificata. In Piazza Castello, insieme a tutti i nostri brand, mostreremo ancora una volta la capacità di Stellantis di offrire soluzioni in grado di interpretare le trasformazioni del mercato, valorizzando al tempo stesso il patrimonio e l'identità di ciascun marchio.

Fra i modelli di punta in esposizione figurano la nuova Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce, che rinnova il design e ribadisce il DNA sportivo del marchio, arricchita nelle proporzioni, nella scelta dei colori e nelle tecnologie di bordo. A fianco, la Citroën C3 Collection propone comfort e dotazioni all'avanguardia in una configurazione colore e allestimenti esclusivi.

DS Automobiles presenta la Nuova N°7, SUV compatto premium realizzato a Melfi e destinato a ridefinire il segmento grazie al comfort, lo spazio e un'autonomia record di 740 km nella versione E-TENSE.

Le FIAT Grizzly e Grizzly Fastback debuttano in esclusiva a Torino, rivolgendosi a chi cerca spazio, flessibilità e possibilità di scelta tra motorizzazioni benzina, mild hybrid e full electric. Grizzly si caratterizza per praticità e comfort in formato SUV, mentre la variante Fastback punta su eleganza e bagagliaio generoso.

La Nuova Jeep Compass rinnova la tradizione del marchio introducendo soluzioni tecnologiche avanzate, una gamma motori completa (dalla e-Hybrid alle varianti elettriche fino a 375 CV e autonomia fino a 650 km) senza sacrificare le qualità off-road e il comfort tipico di Jeep.

Atteso anche il lancio di Lancia Gamma, riferimento nel percorso di rilancio del brand, capace di combinare eleganza italiana e moderne motorizzazioni ibride ed elettriche su piattaforma STLA Medium.

Opel espone la Mokka GSE Rally, primo esemplare sviluppato secondo il regolamento FIA eRally5 e protagonista dal 2026 dell'ADAC Opel GSE Rally Cup, ponendo l'accento sulla transizione alla propulsione elettrica anche nel motorsport.

Anche Peugeot 3008 Long Range sarà presente, portando elettrificazione e tecnologia al massimo livello: autonomia fino a 700 km, ricarica rapida, servizi digitali e interni con display panoramico da 21 pollici sono solo alcune delle caratteristiche che promettono di farne uno degli SUV più ricercati.

Il marchio cinese Leapmotor punta a rafforzare la propria presenza nel segmento B-SUV italiano con la B03X: SUV compatto 100% elettrico con tecnologia CTC 2.0 Plus, autonomia fino a 382 km e una dotazione di sicurezza e connettività di riferimento.

Maserati, nella cornice esclusiva di Piazzetta Reale, presenterà la Grecale Trofeo col potente V6 Nettuno, le nuove GranTurismo Trofeo e MCPURA Cielo, oltre ai modelli sportivi MC12 Versione Corse e GT2 Stradale, a ribadire il DNA sportivo e l'eccellenza delle prestazioni del Tridente.

Il Salone torinese 2026 si conferma così vetrina d'eccezione per innovazione, tecnologia e passione per l'auto, con Stellantis pronta a ribadire la propria centralità nel panorama automobilistico europeo e internazionale con una proposta ampia e indirizzata a un pubblico sempre più eterogeneo.