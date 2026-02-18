Garmin presenta Catalyst 2: il nuovo alleato intelligente per migliorare in pista

Garmin ha annunciato ufficialmente l’arrivo del Catalyst™ 2, un dispositivo compatto dedicato agli appassionati e ai professionisti degli sport motoristici, progettato per aiutare i piloti a migliorare le proprie prestazioni in pista e ottenere tempi più veloci.

Il nuovo Catalyst 2 è stato concepito per unire la praticità d’uso con la tecnologia avanzata di analisi dati, offrendo una soluzione all’avanguardia nel segmento dei dispositivi di coaching da competizione. Dotato di un display luminoso da 3 pollici e di una videocamera integrata, può essere montato facilmente sul parabrezza del veicolo, rendendo immediata la fruizione delle informazioni durante ogni giro.

Il cuore del dispositivo è rappresentato dalla funzione esclusiva True Optimal Lap™, che combina i migliori risultati ottenuti su ciascun segmento del tracciato e calcola il tempo teorico complessivo ideale, producendo un video dimostrativo personalizzato. Questa tecnologia consente al pilota di visualizzare concretamente come ottimizzare la propria performance giro dopo giro.

Oltre al supporto in tempo reale, Garmin Catalyst 2 offre anche una analisi post-sessione approfondita dei dati raccolti, uno strumento ideale per valutare le aree di miglioramento e pianificare sessioni di allenamento più mirate. In questo modo, l’esperienza in pista diventa non solo più competitiva, ma anche più consapevole e strutturata.

Il nuovo dispositivo rappresenta una sintesi efficace della filosofia Garmin, orientata all’innovazione e alla precisione tecnologica applicata al mondo sportivo. Con Catalyst 2, l’azienda conferma il proprio impegno nel fornire soluzioni intelligenti che trasformano i dati in strumenti pratici per la crescita personale e sportiva.