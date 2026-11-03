FAS Pendezza e Fiat 500 insieme per una collezione di calciobalilla in edizione Heritage

FAS Pendezza e Fiat 500 lanciano una collezione esclusiva di calciobalilla ispirata al design italiano e all'iconica vettura, tra stile e colori storici

Due simboli dell'eccellenza italiana si uniscono per una collaborazione che fonde design, storia e passione per il gioco. La nuova licenza FAS Pendezza x Fiat 500 dà vita a una collezione di calciobalilla che celebra la celebre utilitaria, interpretando il gioco come espressione di stile di vita italiano.

Il progetto, frutto di una collaborazione triennale, nasce dalla condivisione di valori come creatività, convivialità e tradizione. Da un lato il mondo del gioco e della socialità offerto da FAS Pendezza, dall'altro la Fiat 500, automobile che ha attraversato le generazioni diventando vero e proprio simbolo di libertà riconosciuto a livello globale.

Fulcro dell'iniziativa è la collezione Heritage, che reinterpreta i codici estetici della Fiat 500 attraverso due modelli firmati dagli architetti Basaglia + Rota Nodari: Cross e Ciclope. Entrambi propongono un linguaggio visivo che coniuga l'aspetto ludico del calciobalilla al prestigio del design automobilistico italiano.

Il modello Cross 500 Heritage si distingue per una livrea azzurra arricchita da finiture bianche, richiamando le tonalità delle Fiat 500 storiche. Il campo di gioco presenta una grafica a intreccio di midollino, evocando l'atmosfera della Dolce Vita estiva tra viaggi e momenti conviviali.

Ciclope 500 Heritage si concentra invece su due colori emblematici per la Fiat 500: il rosso corallo, celebre tra il 1968 e il 1972, e il verde chiaro, introdotto già nella prima versione del 1957. Due cromie che riportano al fascino di un'epoca irripetibile e sottolineano il carattere intramontabile della vettura.

A sottolineare il profondo legame con il mondo automotive, ogni calciobalilla porta il logo storico Fiat 500 e segnapunti nei colori della bandiera italiana, chiaro rimando alle origini e ai valori condivisi dai due brand. Pensata per ambienti indoor e outdoor, la collezione utilizza materiali resistenti e una costruzione adatta sia a contesti domestici che hospitality, terrazze e luoghi dedicati alla socialità.

Con FAS Pendezza x Fiat 500, il calciobalilla si trasforma in un vero elemento di arredo, capace di andare oltre il gioco per diventare icona di design, storia e piacere di stare insieme.