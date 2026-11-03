ASUS ROG Rapture GT-BN98: il nuovo router gaming WiFi 8 da 25 Gbps arriva in Italia

ASUS Republic of Gamers porta in Italia il nuovo router gaming ROG Rapture GT-BN98, un dispositivo quad-band dotato di tecnologia WiFi 8 di ultima generazione. Progettato per offrire connessioni stabili, affidabili e prestazioni di punta anche in presenza di numerosi dispositivi connessi, il router si posiziona tra le soluzioni più avanzate per le esigenze di gamer e utenti smart home.



ROG Rapture GT-BN98 offre una velocità complessiva fino a 25.000 Mbps, grazie all'implementazione delle più recenti tecnologie WiFi 8 come nuovi MCS rate, UEQM e NPCA. Rispetto alle generazioni precedenti, il WiFi 8 non si concentra soltanto sulla velocità massima ma punta a garantire una connessione più stabile e affidabile anche in condizioni d'uso reali, con prestazioni più costanti e meno fluttuazioni di velocità, anche su lunghe distanze e quando molti dispositivi sono attivi.



Tra le funzionalità di spicco si trova l'Adaptive Quality of Experience (QoE): questa tecnologia assegna dinamicamente la larghezza di banda in base alle reali esigenze delle applicazioni e alle condizioni della rete. La qualità dell'esperienza (QoE) adattiva si regola continuamente in tempo reale, assicurando che il gameplay resti reattivo e che lo streaming e i download non subiscano interruzioni nemmeno negli scenari più congestionati.



Il router introduce inoltre WiFi Insight, uno strumento interattivo che rileva interferenze e analizza lo spettro di rete su 24 ore, offrendo report chiari e ottimizzando automaticamente i canali per garantire le migliori condizioni possibili. Automatizzando sia il rilevamento che l'ottimizzazione, WiFi Insight garantisce connessioni stabili ed efficienti, anche in ambienti congestionati.



L'innovativo servizio GTNet è integrato nell'interfaccia del router e analizza in tempo reale le condizioni della rete, indirizzando il traffico verso i server di gioco più affidabili e a bassa latenza. Questo sistema seleziona i percorsi ottimali dando priorità a stabilità e tempi di risposta, fattori chiave per un'esperienza di gioco competitiva.



La connettività cablata è garantita dalla presenza di due porte 10G e quattro porte 2.5G, ideale per configurazioni di rete avanzate e per dispositivi che richiedono banda elevata, rendendo il router pronto per le necessità odierne e future di smart home e gaming.



Non manca ASUS AiProtection, suite di sicurezza integrata che blocca in tempo reale minacce, pubblicità e siti malevoli, mantenendo i dispositivi protetti e la navigazione sicura e privata su tutta la rete domestica.



ROG Rapture GT-BN98 sarà disponibile in Italia dalla prima metà di novembre al prezzo di 949 euro. Oltre ai principali retailer online specializzati e store ufficiali, sarà anche proposto come opzione esclusiva in abbinamento a specifici abbonamenti internet. Il dispositivo si distingue per affidabilità, prestazioni e strumenti di ottimizzazione smart, candidandosi come soluzione di riferimento nel segmento dei router gaming di nuova generazione.