Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Genesis, primo brand automobilistico di fascia alta nato in Corea del Sud, annuncia il debutto nel mercato italiano. Fondata a Seul nel 2015, Genesis si pone l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza eccezionale – coinvolgente e di elevatissima qualità – con un approccio “Son-nim” (ospite di riguardo) ispirato al concetto tradizionale coreano di ospitalità.

Ogni elemento è pensato per il benessere di chi entra in contatto con esso, dallo showroom al prodotto, focalizzandosi su ciò che serve davvero alle persone: da qui nasce il modo in cui Genesis immagina ogni esperienza. Al centro dell’identità del Brand c’è una visione audace che punta a rompere gli schemi del segmento premium con identità ed eleganza, rispetto e consapevolezza, misura e forza interiore. Senza ostentazioni, ma con l’eccellenza di un percorso riassumibile attraverso due semplici parole: Disruption, Refined.

“Disruption” si riferisce alla volontà di mettere in discussione ciò solitamente è dato per scontato, guardando le cose da un’altra prospettiva. “Refined” è invece il modo in cui il cambiamento prende forma, con rispetto per le persone e per il contesto.

Da questa visione nasce l’intera esperienza Genesis e il suo linguaggio di design, Athletic-Elegance, che fonde perfettamente una spiccata eleganza e un carattere atletico. Le linee sono pulite, le proporzioni raffinate, ma l’effetto di insieme è sempre fortemente distintivo e dinamico. Uno stile che non cerca effetti speciali, ma che spicca per l’armonia e nel dialogo degli opposti, nella sensazione di movimento anche quando l’auto è ferma.

Grande equilibrio si ritrova anche nell’abitacolo, dove forme, colori e luci sono complementari e trasformano l’interno dell’auto in uno spazio naturale da vivere. Elementi come pellami, e superfici tessili e materiali morbidi sono scelti e combinati con attenzione. Anche le parti meno visibili sono piacevoli al tatto, i sedili confortevoli, per contribuire al benessere di guidatore e passeggeri insieme alle tecnologie innovative integrate con cura per accompagnare l’esperienza in modo naturale.

Grazie a questo approccio, in soli dieci anni Genesis si è affermata tra i primi dieci marchi premium al mondo, superando 1,5 milioni di auto vendute, con una velocità di crescita mai registrata prima da alcun altro brand premium o di lusso in così poco tempo, mantenendo però profitti elevati. Forte del successo globale, il Brand punta ora a raggiungere le 350.000 unità annue vendute entro il 2030, espandendo la propria presenza in Europa: dopo il debutto nel 2021 in Germania, Regno Unito e Svizzera, nel 2026 il Brand approda in Italia, Francia, Spagna e Paesi Bassi con un piano di sviluppo focalizzato sulla qualità.

Nel nostro Paese, Genesis parte con due showroom – a Padova e a Roma. Le aperture avverranno nel corso della primavera, quando è previsto il lancio commerciale con l’apertura dei listini e la possibilità di effettuare test-drive dei modelli. Ai primi showroom se ne aggiungeranno altri due nel corso del 2026 e, parallelamente, il piano di lancio prevede l’implementazione di una rete post-vendita per soddisfare le necessità dei clienti. Lo sviluppo della rete di vendita e post-vendita è focalizzato sulla qualità, e porterà il Brand a coprire buona parte del territorio italiano entro la fine del 2028.

Al debutto, Genesis porta una gamma di tre modelli d’eccellenza, 100% elettrici. GV60 è un C-SUV compatto (lungo poco più di 4,5 metri) e sportivo dalla spiccata personalità stilistica, dotato di qualità dinamiche appaganti. Electrified GV70– D-SUV spazioso e rifinito, lungo poco oltre 4,70 metri – è un modello pensato per chi cerca precisione di guida e una tecnologia che lavora con discrezione senza compromesso, unite a maggior spazio a bordo. Electrified G80, infine, è la berlina di rappresentanza, riferimento di Genesis in Europa, un modello che esprime autorevolezza e prestigio.

Facendo eco all’approccio del Brand, a livello globale, Genesis è protagonista in diversi ambiti che abbracciano gli stessi valori. Già da qualche anno, il Brand è impegnato nel PGA Tour in America (2017) e nel Genesis Scottish Open nel Regno Unito (2022).

Inoltre, l’Italia accoglierà Genesis Magma Racing in una tappa del FIA World Endurance Championship (WEC) 2026, dove correrà la hypercar GMR-001. A Imola, infatti, la squadra corse del Brand scenderà in pista e dimostrerà le elevate performance firmate Genesis, in una tipologia di competizione – quella dell’endurance, nella categoria LMDh – che riflette la ricerca della perfezione, dell’innovazione e dell’affidabilità che sono fondamento dei modelli della Casa. Le numerose innovazioni tecnologiche messe a punto per questo debutto saranno un patrimonio di competenze di cui beneficerà l’intera gamma Genesis.

“Genesis è un Brand entusiasmante con solide basi ed abbiamo preso un impegno a lungo termine per aumentare la nostra presenza in Europa. Siamo lieti di lanciare oggi il Brand in Italia, un mercato che rappresenta la tradizione, l’eccellenza del design e le elevate aspettative dei clienti nei confronti dei marchi premium. Rappresentando il nostro distintivo spirito coreano e i nostri valori guidati dal design, i nostri pluripremiati modelli completamente elettrici sono studiati appositamente per i clienti europei in termini di dinamica di guida e specifiche tecniche. Siamo orgogliosi di sviluppare solide relazioni con i clienti e non vediamo l’ora di presentare molto presto i nostri modelli anche ai clienti italiani” ha commentato Peter Kronschnabl, Managing Director di Genesis Motor Europe.

“L’arrivo di Genesis in Italia è una grande opportunità per far conoscere ai clienti del nostro Paese un nuovo concetto di esperienza premium. Dal punto di vista del prodotto, sicuramente, con una gamma modelli che rappresenta la quintessenza della qualità coreana, ma anche dal servizio, dalle attenzioni che vogliamo dedicare al cliente in tutta la durata del possesso. Noi italiani siamo attenti al design ed allo stile e sicuramente con Genesis abbiamo molto da raccontare loro. Una gamma di prodotti che si distingue per personalità e che appaga nell’uso quotidiano. Una grande attenzione al dettaglio e innovazioni che elevano concretamente l’esperienza d’uso”. ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente & CEO Genesis Italia.