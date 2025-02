Gennaio nel segno di Jeep: Avenger è sempre il SUV leader in Italia

Anche il 2025 si apre nel segno di Jeep Avenger, confermandone il ruolo di protagonista assoluto nel mercato automobilistico italiano. Secondo l’elaborazione di Dataforce, a gennaio il SUV compatto della casa americana si è confermato come il modello più venduto nel suo segmento, consolidando il primato già ottenuto nel full year 2024.

Ma non solo: Avenger continua a trainare il mercato dell’elettrificazione, risultando il B-SUV a zero emissioni più venduto in Italia. Il suo successo va oltre il segmento dei SUV, posizionandosi al terzo posto nella classifica generale delle auto più vendute nel nostro Paese, a dimostrazione di un’accoglienza entusiastica da parte del pubblico.

Uno dei motivi alla base del successo di Jeep Avenger è la sua capacità di offrire una gamma completa all’insegna della “Freedom of Choice”, un valore cardine del brand Jeep. Avenger è infatti il primo SUV 100% elettrico del marchio, ma è disponibile anche in versioni termiche e ibride per soddisfare ogni esigenza:

1.2 a benzina da 100 CV con cambio manuale, per chi predilige un motore tradizionale ed efficiente.

con cambio manuale, per chi predilige un motore tradizionale ed efficiente. Versione e-Hybrid con cambio automatico , che combina prestazioni ed efficienza energetica.

, che combina prestazioni ed efficienza energetica. Versione 4xe a trazione integrale da 136 CV, per affrontare ogni tipo di terreno con la massima versatilità.

Il debutto della nuova Jeep Avenger 4xe è avvenuto con una serie speciale esclusiva: la The North Face Edition, un’edizione limitata a 4.806 unità, un numero simbolico che richiama l’altezza del Monte Bianco. Questo modello si distingue per l’uso di materiali resistenti, tecnologie avanzate e dettagli di design unici, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici ispirati ai paesaggi naturali.