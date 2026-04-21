GialappaShow, ascolti record e comicità con Jake La Furia e Mago Forest

La quarta puntata di GialappaShow si conferma un successo, raccogliendo 1 milione 226 mila spettatori medi in Total Audience su TV8 e Sky. Lo share solo su TV8 ha raggiunto il 5,4%, posizionando il programma tra i più visti della serata. L'hashtag ufficiale #GialappaShow è stato in tendenza per tutta la sera, segno di un coinvolgimento social altissimo.

Nella puntata andata in onda ieri, un'inedita coppia ha guidato lo show: Mago Forest è stato affiancato da Jake La Furia, protagonista di una conduzione sorprendente e ricca di autoironia. Jake, inedito nel ruolo comico, si è messo al servizio del cast: da consulente musicale nello spazio "Stasera tutto è Sanremo" di Stefano Di Martino a ospite nei panni di giudice per X Factor, fino al divertente duetto con i Neri per caso e lo GnuQuartet sulle note de L'italiano. Si è distinto anche nel provino per il talent del rapper Spasmo e ha regalato siparietti esilaranti, accettando e rimandando le proposte di lavoro del Pier Silvio Berlusconi di Ubaldo Pantani, prima dell'immancabile intervista con Forest al "Caffe (corretto grappa) letterario".

Novità assoluta della stagione è il debutto di Gineprio - la docuserie, ispirata al personaggio lanciato da Ubaldo Pantani. Gineprio ora è una vera star, riconosciuto per strada e con fan d'eccezione come Jovanotti, presente in puntata con un cameo. La docuserie promette di diventare un nuovo cult.

Tra i momenti più emozionanti, la performance di Motta che ha interpretato Life on Mars di David Bowie accompagnato da Neri per Caso e GnuQuartet. Spazio anche a Maurizio Lastrico ospite speciale di Vererrimo, la serie parodica condotta da Silvia Toffanin (Brenda Lodigiani) e al sorprendente ritorno di Costantino della Gherardesca, che si è ripreso il suo ruolo a Pechino Expresssss con un cameo.

Il programma ha proposto anche nuove puntate delle amatissime fiction comiche: A' Vicepreside con Michela Giraud, Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino, L'avvocato D'Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo con Gigi nei panni di Fabrizio Corona, Ciak si Rigira con le parodie di Sabrina Ferilli a opera di Valentina Barbieri, il mindset guru Maicol Pirozzi (Edoardo Ferrario) e Radio GialappaShow con Giulia Vecchio come Ema Stokholma.

GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, conferma il suo ruolo di punto di riferimento per la comicità televisiva e rinnova il suo format grazie all'energia del nuovo cast e all'introduzione di sketch inediti. Tutte le puntate sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.