Giorgia annuncia G+1: nuova versione dell'album e ultime date live nei palasport

Giorgia celebra oltre 30 anni di carriera con un traguardo eccezionale: 1,3 miliardi di stream globali e 200.000 biglietti venduti solo nell'ultimo anno. Dopo aver registrato 19 date sold out nei palasport per il tour 2025/2026 e aver conquistato il pubblico con l'album G, certificato ORO e debutto al #1 nelle classifiche, l'artista annuncia un nuovo progetto imperdibile.



Il 16 ottobre sarà disponibile G+1, una speciale edizione dell'album G arricchita da brani inediti e versioni live, nata dalle emozioni raccolte durante l'ultimo anno in tour a contatto con il pubblico. L'album conterrà tutti i brani del disco originale, tra cui la hit La Cura per Me (doppio platino, oltre 178 milioni di stream e secondo singolo più venduto del 2025), e il singolo Golpe, che ha conquistato il #1 nelle classifiche Airplay Radio Generale, Italiana e Airplay TV, segnando il più alto debutto femminile dell'anno e diventando il primo caso del 2025 di un'artista donna subito in vetta nel primo giorno di programmazione.



Parallelamente continua il successo dal vivo. Dopo il tutto esaurito nei palazzetti e le location estive più suggestive d'Italia, Giorgia annuncia G-LAST CALL, gli ultimi imperdibili appuntamenti live del 2026, a conclusione di un viaggio musicale durato due anni. Il tour farà tappa in alcune città simbolo: Caserta (Reggia di Caserta, 21/9), Roma (Palazzo dello Sport, 24/9), Verona (Arena di Verona, 28/9), per poi chiudere con un evento speciale il 3 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Questa maratona di concerti porta a quota 6 date a Roma e 4 a Milano in un anno.



La band che accompagna Giorgia sui palchi è composta da Sonny T. (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Winter e Andrea Faustini (coristi), oltre agli archi di Valentina Sgarbossa (violoncello), Adriana Marino e Alessio Cavalazzi (violini), Matteo Lipari (viola). La radio ufficiale del tour è RTL 102.5.



I biglietti per tutte le date sono già disponibili sulle principali piattaforme di vendita. Questa straordinaria chiusura di tournée e l'arrivo di G+1 confermano Giorgia come una delle voci e delle presenze più amate della musica italiana contemporanea.