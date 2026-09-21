Thegiornalisti celebrano 10 anni di 'Completamente Sold Out' con una speciale versione in vinile

'Completamente Sold Out', l'album che ha rivoluzionato il pop italiano, compie 10 anni e torna in una speciale 'Anniversary Edition' in vinile disponibile dal 23 ottobre. La band Thegiornalisti, guidata da Tommaso Paradiso, celebra così il disco che ha segnato una svolta generazionale e musicale, introducendo il sound e il linguaggio del nuovo pop italiano.



L'annuncio arriva a dieci anni esatti dalla pubblicazione del singolo di successo 'Completamente'. Da oggi è già possibile preordinare la nuova edizione, decisamente unica, pensata per collezionisti e fan storici: per la prima volta l'album viene pubblicato su vinile royal blu, con l'aggiunta di tre brani che non erano mai stati disponibili prima su supporto fisico: 'Senza', 'Non caderci mai più' e 'Riccione'.



Pubblicato nell'ottobre 2016, l'album non è stato soltanto un successo commerciale, ma un vero e proprio punto di svolta culturale per la scena musicale italiana. I Thegiornalisti sono riusciti a dipingere un immaginario generazionale fatto di messaggi a tarda notte, la paura di crescere, amicizie sincere e sogni romantici, tutto condensato in sonorità che uniscono vintage e contemporaneo.



Un'occasione imperdibile per chi ha vissuto l'epopea del nuovo pop italiano, riportando alla luce un album che, come pochi altri, è riuscito a fotografare i sentimenti e le trasformazioni di un'intera generazione.