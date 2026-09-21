Ligabue accende l'Arena di Verona: gran finale de La Notte di Certe Notti e nuovo tour

Luci pronte ad accendersi all'Arena di Verona per il gran finale de La Notte di Certe Notti, l'evento esclusivo di Luciano Ligabue in programma domani, martedì 22 settembre. Un appuntamento destinato a restare nella storia del cantautore emiliano, che celebra una carriera tra le più amate della musica italiana.



A rendere ogni tappa unica sono le performance irripetibili realizzate insieme a tutti i chitarristi che hanno accompagnato Ligabue nel corso degli anni: Fede Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini. Sul palco anche Luciano Luisi alle tastiere, Davide Pezzin al basso e Lenny Ligabue alla batteria.



Il tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto, proseguirà nei principali palasport italiani fino all'ultima data prevista il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano, che rappresenta l'ultimo live di Ligabue programmato per il 2026.



Queste le date confermate: 12 settembre Jesolo, 22 settembre Verona, 25 settembre Padova, 27 settembre Bergamo, 29 settembre Genova, 1 ottobre Livorno, 3 ottobre Pesaro, 6 ottobre Firenze, 8 ottobre Mantova, 10 ottobre Bologna, 14 ottobre Messina, 16 ottobre Eboli, 18 ottobre Bari, 20 ottobre Ancona, 24 ottobre Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita ufficiali.



In contemporanea con il tour è in radio e digitale Qualcosa per te (Warner Music Italy), nuovo singolo scritto e interpretato da Ligabue e accompagnato da un video diretto da Francesca Silvestri. Il brano accompagna anche i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto, una produzione Sky realizzata dalla Sky Content Factory e disponibile su Now.



A trent'anni dalla prima pubblicazione, torna inoltre in libreria Fuori e dentro il borgo, il libro d'esordio di Ligabue, oggi in una nuova edizione arricchita e da collezione pubblicata da Mondadori. Il volume offre anche una riflessione sulla scrittura e la creatività, la sceneggiatura integrale di Radiofreccia e nuovi contenuti inediti.



Sul fronte media, Frecciarossa è treno ufficiale del tour, mentre Radiofreccia e RTL 102.5 sono le radio partner degli eventi. Ligabue si conferma ancora una volta protagonista indiscusso della scena musicale italiana, pronto a emozionare con nuove e speciali notti in musica.