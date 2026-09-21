Giada Parisi torna in teatro con Disagiada: il tour parte da Torino

Giada Parisi torna sui palchi teatrali italiani con la nuova stagione di Disagiada, lo show che esplora ansie e contraddizioni della sua generazione. La partenza è fissata per venerdì 20 novembre al Teatro Juvarra di Torino, seguito da tappe a Bergamo, Brescia, Genova e Milano, promettendo una serie di appuntamenti molto attesi dal suo pubblico.



Con oltre 300mila follower su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, Giada Parisi è una delle voci più riconoscibili e seguite del panorama digital italiano. Il suo successo sui social, fondato su ironia pungente e osservazioni taglienti della vita quotidiana, si traduce ora in uno spettacolo teatrale scritto e interpretato da lei stessa, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini Terme in partnership con Talia Media e Chimera Agency.



Disagiada nasce da una domanda molto semplice: ma io sono felice? È uno spettacolo in cui racconto, con ironia, tutti i modi assurdi in cui proviamo a stare bene, mentre la vita continua a ricordarci che non abbiamo il controllo praticamente su niente. Si ride, ma in mezzo alle risate c'è anche un pezzo molto vero di me, racconta Giada Parisi.



Lo stile esuberante della comica, già apprezzato nella stand-up e in programmi come Zelig On, si sposa con contenuti che parlano direttamente alle insicurezze, ai paradossi e alle contraddizioni di chi vive costantemente tra social network e ricerca di autenticità. Disagiada non è solo uno show comico, ma anche un vero e proprio manuale di sopravvivenza emotiva: attraverso sketch, personaggi e riflessioni personali, Parisi trasforma il disagio contemporaneo in risate liberatorie.



Lo spettacolo, con il suo umorismo brillante e autoironico, affronta le grandi domande degli under 35: cosa significa essere felici, quali sono i reali motivi che ci spingono ad agire e quanto le nostre scelte sono condizionate dall'algoritmo. Il pubblico si ritrova così immerso in racconti che parlano di ansie comuni, conflitti interiori e desiderio di autenticità, in una continua alternanza di comicità e riflessioni più intime.



I biglietti per tutte le date sono disponibili su Ticketone e nei botteghini dei teatri.



Calendario date - Disagiada tour 2026:

20 novembre: Torino - Teatro Juvarra

30 gennaio: Bergamo - Teatro Colognola

13 febbraio: Botticino Sera (BS) - Teatro Centro Lucia

5 marzo: Genova - Teatro Govi

7 maggio: Milano - Ecoteatro



Giada Parisi si conferma una delle stand up comedian più incisive del momento, capace di trasformare i piccoli e grandi disagi della quotidianità in uno sguardo ironico e liberatorio sulla società iperconnessa.