IMAGinACTION 2026 omaggia Gino Paoli e Mina con l'AI: rivive Il cielo in una stanza

IMAGinACTION 2026 regala un commovente omaggio a una delle più amate canzoni italiane di sempre: Il cielo in una stanza. Dopo il successo ottenuto da Margherita di Riccardo Cocciante, il Festival Internazionale del Videoclip svela il secondo capitolo del progetto Capolavori Immaginati, un'iniziativa che sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale per dare nuova vita ai grandi classici della musica italiana.

Il nuovo video, presentato il 21 settembre, celebra idealmente i 92 anni di Gino Paoli e si concentra sulla versione della canzone resa immortale dall'interpretazione di Mina nel 1960, la stessa che accompagna questa moderna rilettura audiovisiva.

Il corto, di poco meno di un minuto, trasporta lo spettatore nella Genova in bianco e nero degli anni Sessanta, precisamente nel quartiere di Boccadasse. In questo scenario sospeso nel tempo, un giovane Gino Paoli - ricreato interamente grazie all'intelligenza artificiale - appare intento a dipingere davanti a una tela, mentre tutto attorno continua a riflettere la monocromia dell'epoca. Improvvisamente, sul quadro iniziano a comparire colori intensi. Un giradischi fa nascere nell'aria le note della storica Mina e, progressivamente, i confini tra realtà e immaginazione si dissolvono.

La musica e la pittura si fondono in modo suggestivo: il colore esce dalla tela, trasforma la stanza in un universo onirico ed è proprio qui che prende vita anche la giovane Mina, anch'essa creata dall'AI, immersa in un mondo pittorico che diventa reale. Lo spettatore assiste così al passaggio visivo dal bianco e nero al colore, metafora della forza evocativa del brano di Paoli.

Nel corso degli anni Il cielo in una stanza è diventata una delle canzoni italiane più iconiche, interpretata da innumerevoli artisti anche all'estero, ma è proprio la straordinaria forza delle immagini evocate dalla canzone a renderla perfetta per il mondo dei Capolavori Immaginati. Una stanza che perde improvvisamente i propri confini, le pareti che sembrano scomparire, il soffitto che lascia spazio al cielo: nel testo di Paoli la realtà viene trasformata dall'emozione e ciò che è chiuso e quotidiano diventa improvvisamente infinito.

L'intero video è stato realizzato con l'obiettivo di omaggiare le icone della musica italiana, senza sostituire l'essenza originale dell'opera ma rendendola accessibile in nuove forme visive mai esistite prima. Grazie all'AI rivivono così la Genova del 1960, Gino Paoli e Mina giovani, in un universo sospeso tra memoria e immaginazione.

Questa è la filosofia dei Capolavori Immaginati: partire da canzoni che fanno parte del patrimonio culturale collettivo e usare le tecnologie contemporanee per raccontarle con linguaggi nuovi. Con Il cielo in una stanza, IMAGinACTION prosegue nel percorso che mette in dialogo epoche e sensibilità diverse: da una parte le pagine più importanti della musica italiana, dall'altra la forza espressiva di strumenti digitali che possono trasformare l'inimmaginabile in immagine.

Il video-omaggio sarà tra i protagonisti della decima edizione di IMAGinACTION, in programma dall'8 al 12 dicembre a Ravenna. Il festival, ideato e prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film, si conferma così laboratorio di sperimentazione e avanguardia, promotore di nuove narrazioni che celebrano la memoria, la tecnologia e il genio creativo.