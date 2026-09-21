Lumiero torna con Ancora te: un nuovo inno alla vulnerabilità contemporanea

Lumiero si conferma tra le voci più originali del nuovo cantautorato italiano, tornando sulla scena musicale con il singolo Ancora te, disponibile ovunque da venerdì 25 settembre. Il brano segue il successo del disco d'esordio Il Primo Grande Disco di Lumiero e di una tournée che ha attraversato l'Italia, consacrando il giovane artista tra i nomi più promettenti della scena.



Ancora te, malinconico ma incalzante, racconta la sensazione di inadeguatezza e quel blocco interiore che spesso impedisce di affrontare emozioni e confessioni, anche con chi ci è più vicino. Mi vedesse mia mamma mi spaccherebbe la faccia se sapesse che io penso ancora a te, recita un passaggio del brano, offrendo uno spaccato ironico e sincero sul rimuginare di ricordi e rapporti passati.



La scrittura nitida di Lumiero esplora forme di solitudine quotidiana, tra giornate scandite da gesti ripetitivi e notti che lasciano spazio all'invisibilità condivisa. In questo universo, piccoli saluti e sguardi rappresentano un tentativo di contatto tra anime simili, alla ricerca di un minimo sollievo contro la fatica interiore. Il ritmo segna lo scorrere del tempo, dal mattino alla sera, e conduce a una conclusione insieme amara e liberatoria: di fronte al peso dei pensieri, non resta che augurarsi la buonanotte.



Con Ancora te, Lumiero valorizza la sua capacità di raccontare le fragilità moderne attraverso melodie che sintetizzano tradizione cantautorale e sensibilità attuale. Dopo Cascasse il Duomo, è il secondo singolo che segue l'album d'esordio, già considerato un classico contemporaneo nel sottobosco musicale italiano.



Nella musica di Lumiero rivivono le atmosfere di Milano e della sua periferia, tra chanson e exotica, componendo quello che viene definito il nuovo canzoniere della Barona. La voce delicata ma energica dell'artista, classe '97, emerge come simbolo di una città in bilico tra centro e periferia, tra romanticismo e irriverenza.



Le canzoni di Lumiero parlano di amori intensi, evasioni estive e del desiderio collettivo di riscoprire un'identità nazionale più autentica. La collaborazione con realtà come The Attico, Fielmann e Dodo ha ulteriormente ampliato il suo percorso artistico, portandolo anche sulle campagne moda e accessori tra 2025 e 2026.



A maggio 2026 l'artista è stato impegnato con Il Primo Grande Tour di Lumiero e, già a giugno, è entrato a far parte di Breakthrough 2026, il programma di Amazon Music dedicato ai nuovi talenti emergenti. Lumiero continua così a farsi portavoce di una generazione che osserva il mondo in attesa di partire, tra nostalgia e ricerca di nuovi orizzonti.