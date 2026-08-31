OneRepublic lancia il nuovo singolo Pay That Toll: online anche il videoclip

OneRepublic torna sulle scene con il nuovo singolo Pay That Toll, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale già online.

Il brano, che segna una nuova tappa per la band pop-rock candidata ai GRAMMY, si distingue per sonorità pop/folk e un ritmo coinvolgente, caratterizzato da un accattivante riff di chitarra acustica e armonie trascinanti. Sotto questa energia positiva, ideale per un viaggio on the road, si nasconde però una storia dai toni ammonitori: un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte.

Pay That Toll unisce il sound inconfondibile degli OneRepublic a un messaggio universale, ricordando che ogni strada ha un prezzo da pagare e che nessuno può sfuggire alle conseguenze delle proprie decisioni. Motivazionale ma anche riflessivo, il singolo si inserisce nella tradizione dei grandi inni della band.

L'uscita di Pay That Toll arriva mentre gli OneRepublic si preparano ad esibirsi come headliner all'atteso Fireworks Finale dell'Hollywood Bowl insieme alla LA Philharmonic, l'11 e il 12 settembre. Un evento speciale che chiuderà la stagione estiva del celebre anfiteatro di Los Angeles con uno spettacolo pirotecnico iconico.

Gli OneRepublic, guidati dal frontman e autore Ryan Tedder e composti da Zach Filkins, Drew Brown, Brian Willett, Brent Kutzle ed Eddie Fisher, hanno raggiunto risultati straordinari dal loro esordio. Con oltre 10 miliardi di stream su Spotify e successi mondiali come Apologize, Counting Stars, I Ain't Worried e diverse collaborazioni con artisti di fama internazionale, la band ha saputo rinnovarsi album dopo album.

Nel 2024 hanno pubblicato Artificial Paradise e la sua versione deluxe con collaborazioni speciali, inoltre sono usciti con nuove hit come I Don't Wanna Wait insieme a David Guetta e vari brani legati all'anime Kaiju No.8. Recentemente, oltre alle collaborazioni con Kygo, Ikky, Karan Aujla e The Supermen Lovers, hanno firmato la sigla del videogioco Arknights: Endfield, confermandosi una delle realtà più vivaci del panorama musicale internazionale.

Il 2026 si conferma un anno intenso per gli OneRepublic, tra tour mondiali e nuove collaborazioni, a dimostrazione di una carriera sempre in evoluzione e di una creatività senza confini.