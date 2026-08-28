Gabriele Vagnato debutta su DMAX con il nuovo show "Giorno di Prova"

Arriva per la prima volta su DMAX il talentuoso conduttore, comico e content creator Gabriele Vagnato con il nuovo format "Giorno di Prova", in onda in prima tv assoluta martedì 1 settembre alle 21:25 su DMAX, canale 52. Il programma promette un viaggio sorprendente in mondi professionali spesso poco conosciuti, grazie allo sguardo ironico e autentico di Vagnato.



"Giorno di Prova" è un vero e proprio esperimento di immersione totale: in ogni episodio, il protagonista abbandona la sua consueta comfort zone per vestire i panni di un neofita in realtà sempre diverse. Per 24 ore, Vagnato si trova accanto ai professionisti della sicurezza e del soccorso, rispettando le regole imposte, affrontando addestramenti impegnativi e vivendo in prima persona le difficoltà e le sfide di questi mestieri.



Dopo l'esperienza in tv come inviato al fianco di Fiorello e il successo sul web, Vagnato si mette letteralmente alla prova: dalle Squadre Operative di Supporto dell'Arma dei Carabinieri ai Vigili del Fuoco, passando per una giornata in ambulanza, un'avventura in un bunker segreto, fino al Soccorso Alpino e al 7° Reggimento Carabinieri.



Il suo non è il racconto di un esperto, ma quello di chi scopre una realtà immergendosi al cento per cento, tra inevitabili errori, momenti di tensione e la leggerezza che contraddistingue il suo stile.



Ogni puntata accompagna gli spettatori nel cuore di ambienti fondamentali per la sicurezza collettiva, mostrando sia le responsabilità operative che il lato umano di chi ogni giorno lavora dietro le quinte. Lontano dagli stereotipi, "Giorno di Prova" vuole raccontare disciplina, lavoro di squadra e sacrificio, offrendo uno sguardo unico sulle vite di chi ci protegge e soccorre.



La serie, frutto di una produzione TheVagnato's per Warner Bros. Discovery, si compone di sei episodi da 60 minuti e sarà disponibile su DMAX, canale 52 del digitale terrestre e Tivùsat canale 28.