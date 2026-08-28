Eva Bloo torna con Artattack: rap, elettronica e critica sociale in un nuovo singolo

Eva Bloo prosegue la sua ascesa nel panorama della musica elettronica italiana con il nuovo singolo Artattack, disponibile da oggi su tutte le piattaforme. Dopo aver conquistato pubblico e critica con i precedenti brani Romantica e Corri Cavalla, l'artista conferma la capacità di reinventarsi, sorprendendo con una traccia esplosiva che unisce energia, liriche taglienti e una potente riflessione sociale.

Artattack rappresenta per Eva Bloo un ulteriore passo avanti nella maturazione artistica, fondendo le sonorità acid house da club con una scrittura più complessa e incisiva che si avvicina al rap puro. Artattack è l'artificio di dipingersi come si vuole essere visti, fallendo. E' la mia prima ode al boombap, al breakbeat che si adatta ed evolve tra un hiphop che vuole narrare e una jungle che vuole ignorare e agire. Il brano parte da un loop di synth disturbante e ripetitivo che ci infila in un ciclo melodico ma anche semantico: il loop bulimico dell'eterno insoddisfatto, dell'interscambiabile, della non scelta. Laddove posso avere di meglio, non importa ciò che sono, importa solo poterlo diventare. E' un pezzo che ho scritto in tram, guardandomi e guardandoci dall'alto, e cercando di rispondere a un'unica e martellante domanda: se vogliamo poter essere qualsiasi cosa pur di essere più appagati di ieri, cosa siamo davvero?

Dietro una produzione pensata per far ballare, la traccia scandaglia le contraddizioni e le insicurezze della vita contemporanea, esplorando il senso di smarrimento tipico delle nuove generazioni. Eva Bloo racconta l'illusione di una società iperconnessa e sempre più anestetizzata, la ricerca compulsiva di dopamina attraverso i social media e i rapporti umani sempre più effimeri. Il suo approccio resta autentico e senza giudizi, restituendo il fermento di chi si trova immerso nello stesso caos che descrive.

Con Artattack emerge anche un'evoluzione tecnica dal punto di vista della scrittura e del flow. Il brano mostra un uso sapiente della parola, incastri serrati e metriche complesse che confermano la crescita dell'artista sia come performer che come autrice. Artattack riesce così a essere contemporaneamente una hit da club e un manifesto generazionale, trasformando il burnout e la solitudine metropolitana in un atto di catarsi e liberazione collettiva.

Eva Bloo, artista cresciuta nella musica sin dall'età di 15 anni, ha mosso i primi passi durante il lockdown del 2020 e si è rapidamente affermata con live set di grande energia, portando la sua miscela di break/hiphop e influenze che spaziano dalla techno al drum'n'bass nei più importanti festival internazionali come Sziget, Poplar, Terraviva e Decibel. Nel 2025 ha firmato con Sony Epic iniziando a pubblicare una serie di singoli che le hanno permesso di consolidarsi come uno dei nomi più originali della scena elettronica italiana.

Artattack si propone così non solo come una nuova tappa della carriera di Eva Bloo, ma anche come una traccia capace di raccontare le inquietudini e i desideri della generazione di oggi, con uno sguardo critico e profondamente empatico.