Questa sera focus sui casi Garlasco, Pamela Genini e Pietracatella con documenti esclusivi

La nuova edizione di Quarto Grado debutta su Retequattro il 28 agosto, con focus sui casi Garlasco, Pamela Genini e Pietracatella e documenti esclusivi.

Questa sera 28 agosto torna in prima serata su Retequattro l'attesa nuova stagione di Quarto Grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero, giunto alla sua 18esima edizione. L'esordio dell'edizione si preannuncia ricco di contenuti, con un occhio puntato sui principali casi di cronaca che stanno tenendo banco nel dibattito pubblico.

A inaugurare la puntata saranno gli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco, a un mese dalla prevista chiusura delle indagini fissata al 28 settembre. Verranno presentati documenti esclusivi destinati ad arricchire il già complesso scenario investigativo di uno dei misteri italiani più seguiti.

Si tornerà poi sull'inquietante vicenda di Pamela Genini. Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio intorno a Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della ragazza. Nonostante l'attenzione degli investigatori, l'uomo continua a dichiararsi estraneo ai fatti.

Spazio infine al giallo della ricina che ha sconvolto Pietracatella, nel cuore del Molise. Qui madre e figlia sono morte dopo un pranzo natalizio. La pista avvelenamento da ricina si fa sempre più concreta, complicata dalla comparsa di una traccia digitale particolarmente inquietante. Gli investigatori stanno verificando alcune domande pubblicate da un utente anonimo in community online e forum, domande che riguardavano proprio la ricina, la sua reperibilità e la possibilità di monitorarne l'acquisto. Ora le forze dell'ordine stanno tentando di identificare l'autore di queste ricerche sospette.

Il salotto di Quarto Grado vedrà la presenza di ospiti di rilievo: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi sono pronti ad analizzare e commentare le ultime novità dei casi trattati, offrendo prospettive inedite al pubblico.

La nuova stagione di Quarto Grado si conferma così uno degli appuntamenti imprescindibili per chi cerca un'informazione approfondita e rigorosa sui grandi misteri della cronaca italiana.