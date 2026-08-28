YOUTH, la nuova comedy HBO con Sharon Horgan debutta il 21 settembre

La serie comedy HBO Original YOUTH con Sharon Horgan arriva dal 21 settembre su HBO e HBO Max. Otto episodi tra umorismo e famiglia, cast e dettagli.

Arriva su HBO e in streaming su HBO Max dal 21 settembre la nuova serie comedy YOUTH, creata e interpretata da Sharon Horgan. La produzione originale HBO debutterà con una doppia première composta dai primi due episodi e continuerà ogni lunedì, fino al gran finale previsto il 2 novembre. La storia segue una donna divorziata di 50 anni, in cerca di sesso e amore, impegnata a gestire la cura dei genitori malati e il rapporto con un figlio ormai cresciuto. YOUTH esplora con ironia e profondità le sfide della maturità, tra responsabilità familiari e il desiderio di riscoprire se stessi.

Il cast principale vede Sharon Horgan nei panni di Alex, affiancata da Rupert Friend (Patrick), Sharlene Whyte (Sam), Aran Murphy (Ruari) e Robbie Gee (Frank). Horgan è anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva, insieme a Faye Dorn per Merman, Jim Kleverweis e Dawn Shadforth, che firma anche la regia.

La prima stagione si compone di otto episodi, ognuno disponibile settimanalmente su HBO e HBO Max. La serie è prodotta da Merman, già nota per hit come Bad Sisters, Amandaland e Vladimir.

HBO Max conferma il proprio ruolo di riferimento nell'intrattenimento internazionale, offrendo produzioni di qualità ed esperienze uniche dal mondo della serialità, cinema, documentari e animazione. Con YOUTH, la piattaforma amplia ulteriormente il suo catalogo di titoli esclusivi, puntando su storie capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico adulto.