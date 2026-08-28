YOUTH, la nuova comedy HBO con Sharon Horgan debutta il 21 settembre
Spettacolo

YOUTH, la nuova comedy HBO con Sharon Horgan debutta il 21 settembre

La serie comedy HBO Original YOUTH con Sharon Horgan arriva dal 21 settembre su HBO e HBO Max. Otto episodi tra umorismo e famiglia, cast e dettagli.

di Salvatore Vajana
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Arriva su HBO e in streaming su HBO Max dal 21 settembre la nuova serie comedy YOUTH, creata e interpretata da Sharon Horgan. La produzione originale HBO debutterà con una doppia première composta dai primi due episodi e continuerà ogni lunedì, fino al gran finale previsto il 2 novembre. La storia segue una donna divorziata di 50 anni, in cerca di sesso e amore, impegnata a gestire la cura dei genitori malati e il rapporto con un figlio ormai cresciuto. YOUTH esplora con ironia e profondità le sfide della maturità, tra responsabilità familiari e il desiderio di riscoprire se stessi.

Il cast principale vede Sharon Horgan nei panni di Alex, affiancata da Rupert Friend (Patrick), Sharlene Whyte (Sam), Aran Murphy (Ruari) e Robbie Gee (Frank). Horgan è anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva, insieme a Faye Dorn per Merman, Jim Kleverweis e Dawn Shadforth, che firma anche la regia.

La prima stagione si compone di otto episodi, ognuno disponibile settimanalmente su HBO e HBO Max. La serie è prodotta da Merman, già nota per hit come Bad Sisters, Amandaland e Vladimir.

HBO Max conferma il proprio ruolo di riferimento nell'intrattenimento internazionale, offrendo produzioni di qualità ed esperienze uniche dal mondo della serialità, cinema, documentari e animazione. Con YOUTH, la piattaforma amplia ulteriormente il suo catalogo di titoli esclusivi, puntando su storie capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico adulto.

YOUTH, la nuova comedy HBO con Sharon Horgan debutta il 21 settembre

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