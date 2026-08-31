Cartoon Network e Boomerang: tutte le novità kids per l'autunno 2026 su Sky

Cartoon Network e Boomerang lanciano nuove stagioni e avventure animate per bambini su Sky da settembre 2026. Comedy, serie e amici animali protagonisti.

Saranno un autunno ricco di novità e divertimento per i più piccoli grazie all'offerta 2026 targata Warner Bros. Discovery. I canali Cartoon Network e Boomerang, disponibili sulla piattaforma Sky ai canali 606 e 607, inaugurano la nuova stagione con una selezione di serie animate e comedy pensate per accompagnare il rientro dalle vacanze con allegria ed entusiasmo.

Su Cartoon Network il primo appuntamento è fissato per il 7 settembre con i nuovi episodi di Regular Show: Le Cassette Perdute. Tornano protagonisti Rigby e Mordecai, il celebre duo alle prese con feste da organizzare, eventi imprevedibili e amori che riemergono dal passato, in una girandola di situazioni sempre più assurde e irresistibili. Dal 5 ottobre toccherà invece ad Adventure Time: Missioni Leggendarie, la nuova serie che riporta i fan alle origini del magico mondo di Adventure Time, quando Finn era ancora un bambino desideroso di eroiche avventure insieme a Jake. Tra mostri, missioni leggendarie e il ritorno di personaggi amati, Finn e Jake affronteranno ancora una volta sfide spettacolari nella terra di Ooo.

Boomerang inaugura l'autunno dal 7 settembre con nuovi episodi dell'amatissimo Mr Bean, protagonista di gag esilaranti, alle prese con tecnologia e social media che promettono di strappare risate a grandi e piccoli. Dal 14 settembre arriva Dino Ranch: L'Isola degli Esploratori, uno spin-off avventuroso dove i fratelli Cassidy si mettono alla prova sull'isola dei Dino, tra creature misteriose ed emozioni inedite, insieme allo zio Jack. Per gli amanti dell'azione e delle quattro ruote, dal 12 ottobre tornano le avventure di Batwheels con episodi nuovi, ricchi di inseguimenti e storie emozionanti.

La proposta di Warner Bros. Discovery per il pubblico kids si conferma variegata e di qualità, regalando agli spettatori Sky una stagione ricca di risate, avventure e nuovi amici animati.