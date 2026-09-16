Dragon Quest supera 100 milioni di copie e annuncia nuovi remake e capitoli

Il celebre franchise di DRAGON QUEST ha raggiunto l'importante traguardo di oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, confermandosi come uno dei pilastri storici del genere JRPG. Questa conquista arriva mentre la saga si prepara a festeggiare il 40° anniversario, grazie alla crescente popolarità dei remake dei titoli classici e all'attesa di nuovi capitoli sia principali che spin-off.



Lanciata originariamente nel 1986, la serie DRAGON QUEST ha saputo evolversi diventando un fenomeno globale con ben 11 titoli principali, numerosi spin-off e una vasta produzione di film, anime, fumetti, manga e merchandising. Personaggi indimenticabili, mostri iconici, uno stile visivo riconoscibile e una colonna sonora avvincente hanno permesso alla serie di segnare profondamente il mondo dei videogiochi di ruolo.



Negli ultimi anni, i remake dei capitoli storici hanno riscosso successo sia tra la critica che tra il pubblico. DRAGON QUEST III HD-2D Remake e DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake raccontano, con grafica aggiornata e contenuti inediti, la trilogia di Erdrick. DRAGON QUEST VII Reimagined, invece, rielabora con un approccio artistico in 3D fatto a mano il titolo uscito originariamente nel 2000, offrendo nuovi dettagli narrativi, ambientazioni ispirate ai diorami e un'esplorazione più intuitiva.



In occasione del 40° anniversario, DRAGON QUEST si prepara a conquistare ancora una volta i fan di tutto il mondo con diverse novità in arrivo. Tra queste spiccano una rivisitazione del classico Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon -Classic HD-, l'attesissimo DRAGON QUEST XII: Oltre i sogni attualmente in fase di sviluppo e l'arrivo del popolare DRAGON QUEST XI S: Echi di un'era perduta su Nintendo Switch il 24 settembre.



Nel panorama dei nuovi giochi spicca anche DRAGON QUEST MONSTERS: Il regno sfiorito, in uscita il 3 dicembre 2026 per Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Questo titolo promette di ampliare ulteriormente l'universo della serie offrendo nuove esperienze agli appassionati.



L'eredità di DRAGON QUEST resta viva e pulsante, grazie alla sua attenzione per i giocatori e una narrazione sempre coinvolgente. Con una line-up ricca di remake, nuovi capitoli e progetti inediti all'orizzonte, il futuro della serie appare più brillante che mai.