Gli italiani puntano sulla sostenibilità condominiale: l’82% è a favore delle soluzioni “green”

La transizione ecologica è ormai una priorità nelle decisioni dei condomìni italiani. Secondo un recente sondaggio condotto da Laserwall in collaborazione con l’istituto di ricerca YouGov, l’82% degli italiani considera cruciale che il proprio condominio adotti soluzioni sostenibili. Questo crescente interesse per iniziative “green” si colloca strategicamente alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra il 5 giugno.

L’indagine di Laserwall ha esplorato le percezioni e le priorità dei condomini italiani in tema di sostenibilità. Le soluzioni più apprezzate comprendono l’isolamento termico e l’installazione di pannelli solari, entrambi indicati come essenziali dal 51% dei partecipanti. Seguono l’illuminazione LED a basso consumo (43%), pompe di calore e impianti di riscaldamento centralizzati (31%) e una gestione adeguata dei rifiuti (28%).

Nonostante la crescente attenzione verso l’energia sostenibile, persistono alcuni ostacoli significativi. Tra questi, i costi elevati rappresentano la principale barriera, segnalata dal 56% degli intervistati, seguiti dalle difficoltà nel raggiungere un consenso tra i condomini (49%), e le problematiche tecniche degli edifici più datati (43%). Anche la mancanza di incentivi chiari (41%) e di consapevolezza (40%) ostacolano l’adozione di pratiche più sostenibili.

In risposta a queste sfide, Laserwall ha avviato una partnership con CER Italia per promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei condomini. Le CER non solo riducono significativamente le emissioni di CO₂, ma offrono anche un risparmio economico in bolletta che può arrivare fino a 160 € annui per famiglia.

In conclusione, mentre la sostenibilità diventa una questione centrale per i condomini italiani, l’informazione e l’accesso a tecnologie innovative, come le CER, potrebbero rappresentare la chiave per superare le barriere attuali e favorire una gestione più consapevole ed ecologica degli spazi residenziali.