La storia della FIFA World Cup con la collezione Bringba di adidas

adidas ha presentato una nuova collezione esclusiva che riporta in vita alcune delle maglie delle nazionali più iconiche mai viste sui campi della FIFA World Cup. La nuova linea, chiamata Bringback, rende omaggio agli storici design di Germania, Spagna, Giappone, Belgio e Svezia, riproponendo stili che hanno segnato generazioni di tifosi e definito un'estetica inconfondibile nel mondo del calcio.



La collezione nacque con l'obiettivo di celebrare l'impatto culturale, le emozioni e il linguaggio visivo che il calcio ha portato dagli anni '80 fino ai primi 2000. Ogni maglia della linea è stata reinterpretata per incontrare i gusti delle nuove generazioni, ma mantiene intatti i dettagli riconoscibili che hanno reso questi capi delle vere e proprie icone per tifosi, collezionisti e appassionati di stile.



I modelli storici presenti nella collezione includono: la maglia Home del Belgio 1986 a maniche lunghe, le maglie Home della Germania 1994 e 2006, la maglia Home Germania Femminile 2007, le maglie Away Germania 1990, 1994 e 2014, la maglia Home Giappone 1993 a maniche lunghe, la maglia Home Spagna 1994 e la maglia Home Svezia 1994.



Ogni pezzo racconta una storia unica. La maglia del Belgio 1986, per esempio, è ricordata per l'epica cavalcata in semifinale durante la Coppa del Mondo in Messico, diventando simbolo di una generazione grazie al rosso intenso e ai motivi tono su tono.



Le maglie della Germania rappresentano alcuni dei design più celebri di adidas: la versione Away del 1990 fu pioniera per le sue grafiche geometriche, mentre le maglie Home e Away del 1994 spingevano sul linguaggio visivo sperimentale, esaltando i colori della bandiera tedesca. La maglia del 2006 richiama l'energia di un Mondiale giocato in casa, mentre la Away 2014 resta legata a una delle corse più memorabili della nazionale. Da non dimenticare la maglia Home della Germania Femminile 2007, simbolo della vittoria nella FIFA Women’s World Cup senza subire gol, riflettendo lo stile performante degli anni 2000.



Anche la maglia Home del Giappone del 1993 assume un significato storico: il design asimmetrico ispirato al corvo a tre zampe rappresenta la drammatica "Tragedia di Doha" e l'inizio di un nuovo capitolo calcistico per la nazionale nipponica. La maglia Home della Spagna 1994 resta emblematica per la grafica verticale tono su tono, anticipando i trend visivi audaci degli anni '90. Infine, la maglia Home della Svezia 1994 viene associata all'incredibile terzo posto degli scandinavi negli USA, grazie a una palette cromatica vivace e grafiche geometriche in blu e giallo.



La collezione non si limita alle maglie storiche: adidas amplia la linea con capi Originals Culturewear ispirati ai design d'archivio, fondendo la tradizione calcistica con lo stile lifestyle contemporaneo. Tra le novità, spiccano anche le versioni replica in taglio crop per le divise home e away di alcune nazionali, tra cui Germania, Giappone e Spagna.



L'obiettivo è coniugare l'autenticità dei modelli iconici con l'artigianalità moderna, onorando la tradizione calcistica adidas e continuando a ispirare la cultura contemporanea tra moda, collezionismo ed espressione personale.

